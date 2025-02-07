Всплыли новые подробности поисков тела убитого внучкой экс-мэра Самары

Останки бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены, зверски убитых собственной внучкой, будут искать с использованием GPS-трекеров. Об этом сообщает kp.ru, ссылаясь на пресс-службу регоператора АО «Экология».

Существует версия, что тела могут находиться на мусорном полигоне.