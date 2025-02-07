Всплыли новые подробности поисков тела убитого внучкой экс-мэра Самары
Kp.ru: тела экс-мэра Самары Тархова и его жены будут искать при помощи GPS
Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова. Фото © SHOT
Останки бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены, зверски убитых собственной внучкой, будут искать с использованием GPS-трекеров. Об этом сообщает kp.ru, ссылаясь на пресс-службу регоператора АО «Экология».
Существует версия, что тела могут находиться на мусорном полигоне.
«Мы располагаем информацией о местонахождении автомобиля, его остановках и можем определить, в каком месте на полигоне произошла выгрузка. Эти данные помогут следователям установить ориентировочные места для поисков» , — заявили в компании.
По подозрению в убийстве экс-мэра и его супруги задержана их внучка Екатерина Тархова. В ее квартире были найдены телефоны и паспорта дедушки и бабушки. Кроме того, установлено, что она успела продать автомобиль пары и ювелирные изделия. Предполагается, что она убила родственников ещё перед Новым годом. Известно, что у внучки был долг почти в 705 тысяч рублей и проблемы с наркотиками.