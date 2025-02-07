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7 февраля, 12:24

Всплыли новые подробности поисков тела убитого внучкой экс-мэра Самары

Kp.ru: тела экс-мэра Самары Тархова и его жены будут искать при помощи GPS

Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова. Фото © SHOT

Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова. Фото © SHOT

Останки бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены, зверски убитых собственной внучкой, будут искать с использованием GPS-трекеров. Об этом сообщает kp.ru, ссылаясь на пресс-службу регоператора АО «Экология».

Существует версия, что тела могут находиться на мусорном полигоне.

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«Мы располагаем информацией о местонахождении автомобиля, его остановках и можем определить, в каком месте на полигоне произошла выгрузка. Эти данные помогут следователям установить ориентировочные места для поисков» , — заявили в компании.

По подозрению в убийстве экс-мэра и его супруги задержана их внучка Екатерина Тархова. В ее квартире были найдены телефоны и паспорта дедушки и бабушки. Кроме того, установлено, что она успела продать автомобиль пары и ювелирные изделия. Предполагается, что она убила родственников ещё перед Новым годом. Известно, что у внучки был долг почти в 705 тысяч рублей и проблемы с наркотиками.

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Марина Фещенко
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