А я дедушку любил: Ради каких богатств внучка могла убить экс-мэра Самары Новость об убийстве самарского экс-мэра Виктора Тархова и его супруги облетела все СМИ. По подозрению в совершении этого преступления задержана их внучка Екатерина Бельская. Насколько богато жила эта семья? 6 февраля, 09:25 Экс-мэр Самары Виктор Тархов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / bedneyimages, © ТАСС / ITAR

Что произошло с экс-мэром и его женой

Бывший градоначальник Самары Виктор Тархов с женой Натальей последние годы жили за границей в Финляндии. Но вернулись месяц назад на родину, чтобы отметить его 77-летие. По камерам видеонаблюдения видно, как старики заходят в самарскую квартиру и уже не покидают её. Однако в ту же квартиру после этого неоднократно заходила и выходила с большими пакетами их внучка, 29-летняя Екатерина Бельская.

По версии следствия, девушка отвечала на все СМС-сообщения, приходящие на сотовые телефоны своих бабушки и дедушки, к тому моменту уже мёртвых. Пока никто ни о чём не догадывался, она распродала дедовскую коллекцию икон и выставила на продажу по липовой доверенности его автомобиль «Тойота». Возможно, Бельская планировала покинуть Россию. Life.ru выяснил, что накануне убийства она интересовалась в Интернете пересечением границы с Грузией через Верхний Ларс.

В итоге всё же забил тревогу бывший зам убитого экс-мэра. Как рассказал мужчина следователям, 31 декабря он поздравил Тархова с Новым годом, а спустя три дня попытался поздравить с днём рождения. Однако тот всё время сбрасывал звонки — мол, «не могу говорить».

Екатерина Бельская, внучка экс-мэра Самары Тархова. Фото © Telegram / SHOT

Вскоре Екатерину Бельскую задержали и арестовали. Она пока отказывается давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя и близких. Есть версия, что провернуть задуманное ей помог сообщник. Целью преступников были деньги, возможно, на покупку наркотиков. По данным Telegram-канала SHOT, Екатерина была наркозависимой. Родственники пытались признать её ограниченно дееспособной в 2020 году и обращались по этому поводу в суд.

При осмотре злополучной квартиры не было обнаружено ни следов крови, ни следов борьбы. По предварительной информации, пару убили более месяца назад, их тела расчленили, останки хранили законсервированными в металлических бочках и по частям вывозили в пакетах на такси. Причина смерти пока не установлена. По одним сообщениям, стариков расстреляли, по другим — отравили или забили насмерть.

Кто такой Виктор Тархов

Виктор Тархов. Фото © ТАСС / ITAR / Николай Никитин

Непосредственно убийство произошло в недавно построенной высотке «Твинс», где было жильё и у экс-мэра с женой, и у их внучки. Это недвижимость экономкласса. Но у Тарховых были и другие активы. Куда более дорогие. Семья в разное время пользовалась квартирами и в Москве, и в Самаре общей стоимостью под двести миллионов рублей

В столице они облюбовали Замоскворечье — район возле Шуховской башни и Нескучного сада. Там Тарховы занимали четырёхкомнатную жилплощадь за 49 млн рублей в новом ЖК бизнес-класса и две трёшки до 35 млн рублей каждая в конструктивистских исторических зданиях. А в городе на Волге Тарховы занимали двухуровневые хоромы с зимним садом за 50 млн рублей в элитном клубном доме и крупногабаритную двушку за 15 млн рублей в сталинке.

Также у бывшего самарского мэра во владении было два участка в деревне Белеутово Ленинского городского округа Подмосковья, на которых расположены особняки площадью 372,90 и 890 квадратов. К слову, первый дом недавно был выставлен на продажу за 27,3 млн рублей, но вскоре объявление сняли с публикации.

Ещё у семьи была помпезная дача с колоннадой и эркером в пригороде Самары на берегу Волги с собственным выходом к реке. Эта недвижимость недавно продавалась через специализированные порталы по стоимости 26 млн рублей. Также, видимо, уже ушли с молотка за 10-15 млн рублей просторные апартаменты с двумя лоджиями в клубном доме на улице Чапаевской — ими семья тоже пользовалась.









Отметим, что это не первый скандальный инцидент, связанный с семьёй Тархова. В 2022 году по обвинению в вымогательстве 200 млн рублей у местного депутата была осуждена на семь лет тюрьмы его дочь — Людмила Тархова. Её бывший муж — известный в городе авторитет Сергей Лорд Логинов.

Авторы Пётр Егоров