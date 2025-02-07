«Могли вывезти живыми»: Криминалист выдвинул новую версию об убийстве экс-мэра Самары
Криминалист Игнатов подозревает, что у убийцы экс-мэра Самары были подельники
Убитый экс-мэр Самары Виктор Тархов. Обложка © ТАСС / Николай Никитин
Криминалист Михаил Игнатов подозревает, что у убийцы экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги были подельники. Он обратил внимание, что камеры видеонаблюдения зафиксировали только внучку чиновника Екатерину, которая входила и выходила из квартиры.
Тем не менее, при необходимости камеры можно было выключить, полагает эксперт. Кроме того, собеседник портала «Страсти» не сомневается в причастности Екатерины Тарховой к убийству деда и бабушки. По его мнению, женщиной мог двигать корыстный мотив.
«Скорее всего, есть финансовая подоплёка: или она захотела завладеть недвижимостью, которая принадлежала пропавшим супругам, или ценными предметами, которые ей никогда бы не отдали. Я считаю, были подельники. Их надо искать. То, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали, не говорит о том, что их там не было», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что убить двух людей мог только хладнокровный человек. Совершить такое преступление в состоянии наркотического опьянения довольно проблематично, считает специалист. Игнатов добавил, что не располагает официальной информацией о наркозависимости Екатерины — есть только слухи. Также эксперт указал на отсутствие следов крови в квартире убитых.
«Не факт, что убили в квартире. Могли отключить электроэнергию и вывезти живыми, потом сделать с ними всё, что угодно. Поэтому эксперты-криминалисты, обследуя квартиру, не нашли там следов крови, следов расчленения», — заключил криминалист.
Напомним, 5 февраля стало известно, что убиты экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена. По подозрению в совершении в преступлении была арестована внучка убитых. Выяснилось, что она отправляла СМС с телефона деда. Согласно предварительной версии, чиновник с супругой могли быть убиты внучкой перед Новым годом. К слову, тела экс-мэра Самары и его жены до сих пор не нашли. Однако Life.ru выяснил, ради каких богатств внучка могла убить экс-мэра Самары. Позже соседи рассказали об арестованной Екатерине Тарховой.