«Могли вывезти живыми»: Криминалист выдвинул новую версию об убийстве экс-мэра Самары

Криминалист Михаил Игнатов подозревает, что у убийцы экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги были подельники. Он обратил внимание, что камеры видеонаблюдения зафиксировали только внучку чиновника Екатерину, которая входила и выходила из квартиры.

Тем не менее, при необходимости камеры можно было выключить, полагает эксперт. Кроме того, собеседник портала «Страсти» не сомневается в причастности Екатерины Тарховой к убийству деда и бабушки. По его мнению, женщиной мог двигать корыстный мотив.

«Скорее всего, есть финансовая подоплёка: или она захотела завладеть недвижимостью, которая принадлежала пропавшим супругам, или ценными предметами, которые ей никогда бы не отдали. Я считаю, были подельники. Их надо искать. То, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали, не говорит о том, что их там не было», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что убить двух людей мог только хладнокровный человек. Совершить такое преступление в состоянии наркотического опьянения довольно проблематично, считает специалист. Игнатов добавил, что не располагает официальной информацией о наркозависимости Екатерины — есть только слухи. Также эксперт указал на отсутствие следов крови в квартире убитых.