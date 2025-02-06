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Регион
6 февраля, 07:50

Тела экс-мэра Самары и его жены до сих пор не нашли

Прокуратура: Местонахождение экс-мэра Самары Тархова и его жены не установлено

Убитый экс-глава Самары Виктор Тархов. Обложка © YouTube / 63.ру

Убитый экс-глава Самары Виктор Тархов. Обложка © YouTube / 63.ру

Местонахождение экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены остаётся неизвестным, что стало основанием для возбуждения уголовного дела об убийстве. Об этом сообщила прокуратура Самарской области.

По информации пресс-службы, заявление о безвестном исчезновении подал знакомый Тархова. В ходе проверки не удалось установить, где находятся пропавшие. Последний раз супруги выходили на связь в конце декабря 2024 года. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ за убийство двух и более лиц.

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Напомним, об убийстве 77-летнего Тархова стало известно 5 февраля. Он руководил городом-миллионником с 2006 по 2010 год. Именно благодаря его инициативе город вновь получил своё историческое название — Самара. В убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги подозревают их внучку, она арестована. Предварительно, она расправилась с дедушкой и бабушкой перед новым годом. Девушка, вероятно, расчленила родственников.

Оксана Попова
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