Тела экс-мэра Самары и его жены до сих пор не нашли
Прокуратура: Местонахождение экс-мэра Самары Тархова и его жены не установлено
Убитый экс-глава Самары Виктор Тархов. Обложка © YouTube / 63.ру
Местонахождение экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены остаётся неизвестным, что стало основанием для возбуждения уголовного дела об убийстве. Об этом сообщила прокуратура Самарской области.
По информации пресс-службы, заявление о безвестном исчезновении подал знакомый Тархова. В ходе проверки не удалось установить, где находятся пропавшие. Последний раз супруги выходили на связь в конце декабря 2024 года. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ за убийство двух и более лиц.
Напомним, об убийстве 77-летнего Тархова стало известно 5 февраля. Он руководил городом-миллионником с 2006 по 2010 год. Именно благодаря его инициативе город вновь получил своё историческое название — Самара. В убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги подозревают их внучку, она арестована. Предварительно, она расправилась с дедушкой и бабушкой перед новым годом. Девушка, вероятно, расчленила родственников.