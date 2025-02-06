Тела экс-мэра Самары и его жены до сих пор не нашли

Местонахождение экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены остаётся неизвестным, что стало основанием для возбуждения уголовного дела об убийстве. Об этом сообщила прокуратура Самарской области.

По информации пресс-службы, заявление о безвестном исчезновении подал знакомый Тархова. В ходе проверки не удалось установить, где находятся пропавшие. Последний раз супруги выходили на связь в конце декабря 2024 года. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ за убийство двух и более лиц.