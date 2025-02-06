«Была приветливой»: Соседи рассказали об арестованной внучке убитого экс-мэра Самары
Sovainfо.ru: Внучка убитого экс-мэра Самары Тархова нравилась окружающим
Внучка экс-мэра Виктора Тархова Екатерина. Обложка © SHOT
Внучка бывшего мэра Саратова Виктора Тархова, которая подозревается в его убийстве, живёт в историческом центре города. Об этом сообщает портал Sovainfо.ru, ссылаясь на источник.
Соседи, проживающие в доме с Екатериной, назвали её была приветливой. По их словам, девушка всегда позитивно общалась и нравилась окружающим. В настоящее время причастность Екатерины к убийству проверяют в СК РФ.
Напомним, что об убийстве 77-летнего Виктора Тархова и его супруги стало известно накануне. Он руководил Самарой с 2006 по 2010 года. Именно благодаря его инициативе город вновь получил своё историческое название. В убийстве экс-градоначальника и его супруги подозревают их внучку, она арестована. Предварительно, девушка расправилась с дедушкой и бабушкой перед новым годом. Она планировала выручить с реализации имущества родственников: особняков в Подмосковье, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля. Кроме того, ранее дочь Тархова попала под пристальное внимание правоохранителей. Сейчас она отбывает срок за вымогательство.