«Была приветливой»: Соседи рассказали об арестованной внучке убитого экс-мэра Самары

Внучка бывшего мэра Саратова Виктора Тархова, которая подозревается в его убийстве, живёт в историческом центре города. Об этом сообщает портал Sovainfо.ru, ссылаясь на источник.

Соседи, проживающие в доме с Екатериной, назвали её была приветливой. По их словам, девушка всегда позитивно общалась и нравилась окружающим. В настоящее время причастность Екатерины к убийству проверяют в СК РФ.