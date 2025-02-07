Появилось видео, как внучка выносит подозрительные контейнеры из дома экс-мэра Самары

«Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ранее в отношении неё судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, обвиняемая, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в Самаре и испытывая к ним неприязнь, совершила их убийство, после чего предприняла попытки скрыть их тела. В ходе осмотра квартиры жертв было установлено, что помещение было обработано щелочным химическим раствором. Обвиняемая заранее подготовилась к преступлению, купив строительную пилу, канистры с химикатами и пластиковые контейнеры. По информации следствия, фигурантка не имела работы, и её содержали потерпевшие, а также снимали для неё квартиру в центре города.