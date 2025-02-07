Появилось видео, как внучка выносит подозрительные контейнеры из дома экс-мэра Самары
Арестованной внучке экс-мэра Самары предъявили обвинение в двойном убийстве
Внучке экс-мэра Самары Екатерине Бельской предъявили обвинение в двойном убийстве. Об этом информирует пресс-служба СК России.
Следователи обнародовали видеозапись с камер наблюдения, установленных в доме погибших. Видео © Telegram / Следком
«Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ранее в отношении неё судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Согласно версии следствия, обвиняемая, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в Самаре и испытывая к ним неприязнь, совершила их убийство, после чего предприняла попытки скрыть их тела. В ходе осмотра квартиры жертв было установлено, что помещение было обработано щелочным химическим раствором. Обвиняемая заранее подготовилась к преступлению, купив строительную пилу, канистры с химикатами и пластиковые контейнеры. По информации следствия, фигурантка не имела работы, и её содержали потерпевшие, а также снимали для неё квартиру в центре города.
В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления, его мотива и способа совершения. В ходе осмотров и допросов свидетелей фигурантка отказалась давать какие-либо показания. Следствие также проверяет версию о возможной причастности к преступлению других лиц.
Напомним, что об убийстве Тарховых стало известно 5 февраля. В тот же день и была задержана главная подозреваемая. В СК рассказали, что девушка вела подготовку к убийству: закупилась химикатами, забрала паспорта и телефоны жертв и установила места, где сбывают ювелирные украшения. Предполагается, что она убила родственников ещё перед Новым годом. Известно, что у внучки был долг почти в 705 тысяч рублей и проблемы с наркотиками.
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