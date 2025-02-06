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Регион
6 февраля, 14:57

СК рассказал о приготовлениях внучки к убийству экс-мэра Самары

СК установил, что внучка экс-мэра Самары Тархова вела подготовку к убийству

Внучка экс-мэры Самары Виктора Тархова вела подготовку к убийству родственников. Девушка заранее приобрела канистры с химикатами, а также пластиковые ёмкости и иные предметы. Об этом сообщили в телеграм-канале СК России.

Следственные мероприятия в квартире Екатерины Тарховой. Видео © Telegram / Следком

«По версии следствия, подозреваемая готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые ёмкости. Следователями установлены места, где фигурантка приобретала их, а также иные предметы, используемые в целях сокрытия следов преступления», — говорится в сообщении ведомства.

В СК также добавили, что в процессе проведения обыска в квартире подозреваемой были найдены и изъяты телефоны и паспорта, принадлежащие жертвам. Также были установлены места, где сбывались ювелирные изделия, принадлежавшие родственникам. Кроме того, в Самаре был обнаружен автомобиль, проданный ранее и находившийся в собственности бабушки подозреваемой.

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Напомним, что об убийстве 77-летнего Виктора Тархова и его супруги стало известно накануне. Он руководил Самарой с 2006 по 2010 года. В убийстве экс-градоначальника и его супруги подозревают их внучку, она арестована. Предварительно, девушка расправилась с дедушкой и бабушкой перед новым годом. Она планировала выручить с реализации имущества родственников: особняков в Подмосковье, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля.

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Life.ru

Мария Любицкая
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