СК рассказал о приготовлениях внучки к убийству экс-мэра Самары

Внучка экс-мэры Самары Виктора Тархова вела подготовку к убийству родственников. Девушка заранее приобрела канистры с химикатами, а также пластиковые ёмкости и иные предметы. Об этом сообщили в телеграм-канале СК России.

Следственные мероприятия в квартире Екатерины Тарховой. Видео © Telegram / Следком

«По версии следствия, подозреваемая готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые ёмкости. Следователями установлены места, где фигурантка приобретала их, а также иные предметы, используемые в целях сокрытия следов преступления», — говорится в сообщении ведомства.