В доме экс-мэра Самары нашли следы крови, несмотря на то, что убийца вымыла всё химией

Следователи обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов в квартире убитых экс-мэра Виктора Тархова и его жены, несмотря на то, что после преступления жильё было обработано химией. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Несмотря на то, что квартира, в которой проживали потерпевшие, была обработана химическим веществом, следователями – криминалистами было проведено несколько тщательных осмотров с использованием новейшей криминалистической техники, изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим», — говорится в сообщении.