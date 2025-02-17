В доме экс-мэра Самары нашли следы крови, несмотря на то, что убийца вымыла всё химией
Следы крови экс-мэра Самары Тархова и его жены обнаружены в их квартире
Следственные действия в квартире убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Фото © СК РФ
Следователи обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов в квартире убитых экс-мэра Виктора Тархова и его жены, несмотря на то, что после преступления жильё было обработано химией. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Несмотря на то, что квартира, в которой проживали потерпевшие, была обработана химическим веществом, следователями – криминалистами было проведено несколько тщательных осмотров с использованием новейшей криминалистической техники, изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим», — говорится в сообщении.
Также следствие установило, что внучка Тархова, которую обвиняют в убийстве, избавилась от мебели в квартире, так как на ней могли оставаться следы расправы. Также девушка получила за своего деда причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере 1 млн рублей.
Напомним, что внучке экс-мэра Самары Екатерине Бельской предъявили обвинение в двойном убийстве. По версии следствия, это она убила своего дедушку, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью. В её квартире нашли паспорта дедушки и бабушки, а камеры сняли, как перед убийством девушка затарилась пластиковыми ёмкостями и химикатами. Предварительно, расправу она совершила перед Новым годом, расчленила тела, растворила их в кислоте и выкинула контейнеры с ними в мусорные баки. Останки Тарховых ищут на свалке, но шансов мало.