Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 11:17

«Они живы»: Сидящая в колонии дочь экс-мэра Самары не верит в убийство родителей

Дочь экс-мэра Самары Тархова не верит в гибель родителей

Экс-мэр Самары Виктор Тархов. Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Экс-мэр Самары Виктор Тархов. Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Осуждённая за вымогательство дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила считает, что родители до сих пор живы. Она не верит в их гибель, а также уверяет, что её дочь Екатерина Бельская не причастна к убийству.

«Людмила верит, что родители живы. Она не верит, что Катя причастна к убийству своих бабушки и дедушки», — рассказал адвокат Тарховой Андрей Карномазов в интервью kp.ru.

Сообщения об убийстве сильно повлияли на женщину, заявил адвокат. Она находится в тяжёлом эмоциональном состоянии. Последний раз Карномазов был у Людмилы Тарховой в понедельник.

Напомним, что дочь Людмилы Екатерину Бельскую обвиняют в двойном убийстве. По версии следствия, она убила своего дедушку, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью. Затем она расчленила тела, растворила их в кислоте и выкинула контейнеры с ними в мусорные баки.

Людмилу Тархову в декабре 2022 года признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Её приговорили к семи годам лишения свободы.

Остались лишь зубы: Патологоанатом озвучил жуткое предположение по убийству экс-мэра Самары
Остались лишь зубы: Патологоанатом озвучил жуткое предположение по убийству экс-мэра Самары
Полина Никифорова
  • Новости
  • Криминал
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar