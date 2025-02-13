«Они живы»: Сидящая в колонии дочь экс-мэра Самары не верит в убийство родителей
Дочь экс-мэра Самары Тархова не верит в гибель родителей
Экс-мэр Самары Виктор Тархов. Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС
Осуждённая за вымогательство дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила считает, что родители до сих пор живы. Она не верит в их гибель, а также уверяет, что её дочь Екатерина Бельская не причастна к убийству.
«Людмила верит, что родители живы. Она не верит, что Катя причастна к убийству своих бабушки и дедушки», — рассказал адвокат Тарховой Андрей Карномазов в интервью kp.ru.
Сообщения об убийстве сильно повлияли на женщину, заявил адвокат. Она находится в тяжёлом эмоциональном состоянии. Последний раз Карномазов был у Людмилы Тарховой в понедельник.
Напомним, что дочь Людмилы Екатерину Бельскую обвиняют в двойном убийстве. По версии следствия, она убила своего дедушку, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью. Затем она расчленила тела, растворила их в кислоте и выкинула контейнеры с ними в мусорные баки.
Людмилу Тархову в декабре 2022 года признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Её приговорили к семи годам лишения свободы.