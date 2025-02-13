«Они живы»: Сидящая в колонии дочь экс-мэра Самары не верит в убийство родителей

Осуждённая за вымогательство дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила считает, что родители до сих пор живы. Она не верит в их гибель, а также уверяет, что её дочь Екатерина Бельская не причастна к убийству.

«Людмила верит, что родители живы. Она не верит, что Катя причастна к убийству своих бабушки и дедушки», — рассказал адвокат Тарховой Андрей Карномазов в интервью kp.ru.

Сообщения об убийстве сильно повлияли на женщину, заявил адвокат. Она находится в тяжёлом эмоциональном состоянии. Последний раз Карномазов был у Людмилы Тарховой в понедельник.