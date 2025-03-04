Расчленили из-за ссоры: Жертвой трансгендера* и его мужа в Петербурге стал андрогин

Трансгендер* из Карелии и его муж в Санкт-Петербурге убили мужчину-андрогина, который называл себя Ариной. По словам супругов, в конфликт с ними он вступил первый. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Андрогинами в мифологии назывались люди, внешность которых сочетала в себе признаки обоих полов, либо лишённых всяческих половых признаков. Вот к таким и причислял себя убитый.

Даниил и Лолита (урождённая Аркадием) состоят в официальном браке. Совсем недавно они решили перебраться в Петербург, чтобы начать там новую жизнь, но она сходу не задалась. Сперва они арендовали жильё, заплатив за месяц вперёд. Семейка была странной, но и увлечения у них были такие же. К примеру, у Лолиты есть личный телеграм-канал, в котором она выкладывает видео с тусовок, где она вместе с мужем избивает гостей. Материалы обнаружила хозяйка квартиры, которую они снимали.

Оба говорят, что убитый Вячеслав Демчук (Арина) — приятель Лолиты, которого она позвала к ним в гости. Там они выпивали, общались, веселились, но в какой-то момент разругались. Друг пошёл в туалет, а, вернувшись, сразу набросился на супругов с кулаками. Муж решил дать отпор андрогину, но понял, что не рассчитал силу, когда тот упал замертво.

Потом целые сутки пара не могла придумать, как быть с телом, поэтому всё время они сидели в баре. Дома Лолита улеглась спать, а её муж начал разделывать тело кухонным ножом на части. Дальше они купили ещё один чемодан, а затем расфасовали по ним разрезанного на части друга и увезли его на такси, лицезреть оттуда закатное небо над Невой.

Жена помогла мужу выкатить чемодан с трупом. Видео © Telegram / Ирина Волк

После этого пара пустилась в бега, но их задержали в Карелии. На допросе они рассказали, как всё было. Останки человека в чемоданах обнаружил мужчина, который любит купаться в реке в столь холодные времена года. Теперь убийц доставят обратно в Петербург для участия в следствии.