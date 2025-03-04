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4 марта, 11:44

Одна сатана: Транс*-жена помогла мужу вынести расчленённое тело подруги в Петербурге

Трансгендер* из Ленобласти помог мужу вынести чемоданы с расчленённым телом

Транс*-жена помогала супругу выносить тело расчленённой подруги в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жена помогла мужу выкатить чемодан с трупом. Видео © Telegram / Ирина Волк

На видео запечатлён момент, когда супруги выносят из дома останки знакомой, упакованные в чемоданы. Мужчина рассказал, что его жена пригласила подругу в гости, они выпили, после чего между ними возникла ссора. В результате он избил знакомую, и она перестала дышать. Примечательно, что женщина, которая оказалась «с сюрпризом», призналась, что помогала супругу выносить чемоданы с расчленённым телом.

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Напомним, ранее Life.ru писал, что в Карелии сотрудники МВД задержали пару, которая убила знакомого. После преступления, злоумышленники спрятали его останки в чемоданах, вывезли из квартиры и оставили у реки. О жуткой находке сообщил местный житель, который занимался моржеванием. Правоохранительные органы быстро установили личность жертвы и вышли на след преступников. Выяснилось, расправой занимались трансвестит* из Карелии и его супруг.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Александра Мышляева
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