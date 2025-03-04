Одна сатана: Транс*-жена помогла мужу вынести расчленённое тело подруги в Петербурге

На видео запечатлён момент, когда супруги выносят из дома останки знакомой, упакованные в чемоданы. Мужчина рассказал, что его жена пригласила подругу в гости, они выпили, после чего между ними возникла ссора. В результате он избил знакомую, и она перестала дышать. Примечательно, что женщина, которая оказалась «с сюрпризом», призналась, что помогала супругу выносить чемоданы с расчленённым телом.