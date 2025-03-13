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13 марта, 10:15

В Кузбассе задержали маньяка, изнасиловавшего и убившего двух девочек в 90-х

В Кузбассе раскрыли два убийства и изнасилования девочек 30-летней давности

Правоохранители в Кемеровской области раскрыли давнее преступление. Они нашли мужчину, который в середине 90-х изнасиловал и убил двух девочек. Об этом докладывает СК РФ.

Следственные действия с преступником, изнасиловавшим и убивших двух девочек в 1990-х в Кемеровской области. Видео © Telegram / Следком

«В ноябре 1995 года на пустыре песчаного карьера в Салаире обнаружено тело 14-летней девочки с признаками криминальной смерти. Почти через год, в ноябре 1996 года, в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении второй несовершеннолетней. Её тело, также с признаками насильственной смерти, обнаружено в марте 1997 года среди отвала породы золоторудника в Салаире», — говорится в сообщении.

Обе жертвы были убиты путём удушения. На телах обнаружили сексуального насилия. Тогда преступника найти не удалось. Недавно криминалисты СК решили перепроверить генетические данные с помощью инновационных методов. В итоге они установили ДНК-профиль убийцы и нашли совпадение в базе. Прежде он уже был судим. Его нашли в Алтайском крае, где всё это время жил с супругой под её фамилией.

На допросах мужчина всё подробно рассказывает и содействует следствию. Его заключили под стражу. Продолжаются следственные действия.

Приговорённый к пожизненному заключению маньяк-душитель признался в новых убийствах
Приговорённый к пожизненному заключению маньяк-душитель признался в новых убийствах

Ранее Life.ru рассказывал, что житель столицы предстанет перед судом за преступление, совершённое 30 лет назад. По подозрению в совершении убийства и ограбления в 1995 году задержан 56-летний мужчина. Он приревновал супругу к другому и расстрелял соперника.

Обложка ©

Telegram / Следком

Николай Рюмин
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