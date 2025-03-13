В Кузбассе задержали маньяка, изнасиловавшего и убившего двух девочек в 90-х

Правоохранители в Кемеровской области раскрыли давнее преступление. Они нашли мужчину, который в середине 90-х изнасиловал и убил двух девочек. Об этом докладывает СК РФ.

Следственные действия с преступником, изнасиловавшим и убивших двух девочек в 1990-х в Кемеровской области. Видео © Telegram / Следком

«В ноябре 1995 года на пустыре песчаного карьера в Салаире обнаружено тело 14-летней девочки с признаками криминальной смерти. Почти через год, в ноябре 1996 года, в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении второй несовершеннолетней. Её тело, также с признаками насильственной смерти, обнаружено в марте 1997 года среди отвала породы золоторудника в Салаире», — говорится в сообщении.

Обе жертвы были убиты путём удушения. На телах обнаружили сексуального насилия. Тогда преступника найти не удалось. Недавно криминалисты СК решили перепроверить генетические данные с помощью инновационных методов. В итоге они установили ДНК-профиль убийцы и нашли совпадение в базе. Прежде он уже был судим. Его нашли в Алтайском крае, где всё это время жил с супругой под её фамилией.

На допросах мужчина всё подробно рассказывает и содействует следствию. Его заключили под стражу. Продолжаются следственные действия.