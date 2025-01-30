В Москве схватили мужчину, который 30 лет назад жестоко расстрелял богача, приревновав к нему жену

Житель столицы предстанет перед судом за преступление, совершённое 30 лет назад. Как сообщили в городской прокуратуре, по подозрению в совершении убийства и ограбления в 1995 году задержан 56-летний мужчина.

Тело убитого было обнаружено в его квартире жилого дома, расположенного на ул. Тихомирова 30 марта 1995 года. Соседи жертвы слышали в жилище звуки выстрелов и шум, после чего вызвали правоохранителей. Задержать убийцу по горячим следам не удалось.







Судмедэкспертиза показала, что стрелок выпустил в тело жертвы не менее девяти пуль из разных пистолетов. Несколько выстрелов пришлись чётко в голову. Известно, что при жизни убитый был довольно состоятельным человеком, который хранил в квартире предметы роскоши. В ходе осмотра его квартиры, в котором всё было перевёрнуто вверх дном, оказалось, что преступник украл золотые часы марки «Ролекс» и золотую печатку.

Задержанный москвич, которому на момент расправы было 26 лет, признался, что кроме корыстных побуждений им двигала ревность. Убитый часто оказывал знаки внимания его супруге, что и стало одним из мотивов. По его словам, он долго планировал преступление. В тот роковой день мужчина вооружился двумя пистолетами и, войдя в квартиру, направился в спальню, где хладнокровно расстрелял жертву. На тумбочке он заметил ювелирку, не удержался и прихватил украшения с собой.

«Уголовное дело с утверждённым Бабушкинской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемый содержится под стражей», — сказано в сообщении прокуратуры Москвы.