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Регион
23 января, 09:44

В Петербурге поймали членов ОПГ, которые в 90-х похитили и закопали в лесу человека из-за ревности

В Петербурге задержали трёх членов ОПГ, совершивших убийство 30 лет назад

В Санкт-Петербурге задержали трёх членов ОПГ. В середине 90-х они похитили и закопали в лесу знакомого, жену которого ревновал один из бандитов. Как пишет SHOT, позднее главарь банды стал заниматься волонтёрством и устроился на работу в центр для подростков.

Денис Никулин. Фото © Telegram / SHOT

Денис Никулин. Фото © Telegram / SHOT

Как выяснили наши коллеги, весной 1995 года Денис Никулин, Игорь Уфимцев и Олег Шустов организовали похищение своего знакомого прямо из его жилища. Банда увезла мужчину в лесополосу в Ломоносовский район Ленобласти, где с заложником расправились, а позже — закопали его тело среди деревьев. Более 30 лет следователи пытались отыскать следы похитителей, найти улики и отыскать самих членов ОПГ.

Накануне троих фигурантов уголовного дела задержали. Один из них — Шустов — ранее уже привлекался и был судим. Денис Никулин в последние годв стал примерным гражданином: активно занимался волонтёрством и работал заведующим в подростковом центре в подмосковном Пушкино.

Членов волгоградской ОПГ арестовали за незаконную торговлю рогами краснокнижных сайгаков
Членов волгоградской ОПГ арестовали за незаконную торговлю рогами краснокнижных сайгаков

Ранее сообщалось, что в Костромской области правоохранители задержали членов таганской ОПГ, известных под кличками Француз и Хипа. Более 20 лет бандитам удавалось скрыться от правосудия.

Обложка ©

freepik / lachetas

Ольга Сливченко
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