Членов волгоградской ОПГ арестовали за незаконную торговлю рогами краснокнижных сайгаков
СК: В Волгограде четырёх человек обвиняют в незаконном обороте рогов сайгака
Волгоградская полиция задержала подозреваемых в незаконном обороте диких животных. В ходе обысков «офиса» банды следователи изъяли 2000 рогов сайгака, сообщает СК РФ.
Задержание подозреваемых в обороте редких животных. Видео © Telegram / Следком
«Следственными органами СК России по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых участников преступного сообщества. Их действия квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), а также ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами)», — говорится в сообщении СК.
Следствие установило, что с февраля 2022 года группа преступников под руководством иностранца занималась продажей рогов сайгака. Нелегальная деятельность охватывала регионы от Саратовской, Астраханской и Волгоградской областей до Приморского края и Республики Бурятия. Рога закупались вблизи границы с Казахстаном, затем доставлялись в Волжский Волгоградской области и отправлялись на Дальний Восток для дальнейшей реализации на международном рынке.
Ещё до разоблачения преступной схемы, руководитель ОПГ покинул Россию и в настоящее время находится в международном розыске. В ходе обширных обысков следователи изъяли более 2000 рогов сайгака.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Хабаровске сотрудники таможни предотвратили попытку контрабанды рогов сайгака, стоимостью семь миллионов рублей. Необычный груз обнаружили на пункте пропуска Покровка. Во время сканирования пассажирского автобуса инспекторы выявили 754 изделия из редкого дикого животного. На контрабандистов возбудили дело.
Telegram / Следком