Членов волгоградской ОПГ арестовали за незаконную торговлю рогами краснокнижных сайгаков

Волгоградская полиция задержала подозреваемых в незаконном обороте диких животных. В ходе обысков «офиса» банды следователи изъяли 2000 рогов сайгака, сообщает СК РФ.

Задержание подозреваемых в обороте редких животных. Видео © Telegram / Следком

«Следственными органами СК России по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых участников преступного сообщества. Их действия квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), а также ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами)», — говорится в сообщении СК.

Следствие установило, что с февраля 2022 года группа преступников под руководством иностранца занималась продажей рогов сайгака. Нелегальная деятельность охватывала регионы от Саратовской, Астраханской и Волгоградской областей до Приморского края и Республики Бурятия. Рога закупались вблизи границы с Казахстаном, затем доставлялись в Волжский Волгоградской области и отправлялись на Дальний Восток для дальнейшей реализации на международном рынке.

Ещё до разоблачения преступной схемы, руководитель ОПГ покинул Россию и в настоящее время находится в международном розыске. В ходе обширных обысков следователи изъяли более 2000 рогов сайгака.