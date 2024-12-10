Под Костромой спустя 24 года задержали бандитов Таганской ОПГ Француза и Хипу
«Рен-ТВ»: Под Костромой задержали членов Таганской ОПГ, скрывавшихся более 20 лет
В Костромской области задержаны представители таганской организованной преступной группировки (ОПГ) — Владимир Панасенко по кличке Француз и Денис Архипов, известный как Хипа. Оба преступника скрывались от правосудия более 20 лет, передаёт телеканал «Рен-ТВ».
По его данным, Француз и Хипа 24 года назад расправились с участником своей бригады Андреем Мироновым. А спустя три года они ликвидировали ещё трёх конкурентов в Люберцах. Таганская ОПГ была создана в 90-е годы, она занималась убийством авторитетных и состоятельных лиц, а также незаконным оборотом и изготовлением оружия.
Ранее сообщалось, что лидер ОПГ «Общак» Эдуард Сахнов вышел из колонии спустя 19,5 года заключения. В преступных кругах его знали под прозвищами Сахно и Эдик Большой. В 2001 году он стал криминальным лидером всего Дальнего Востока.
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