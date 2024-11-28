Лютые короли Казани. Почему кровавой ОПГ «Хади Такташ» уже нет, а их убийства до сих пор всплывают

Эхо «девяностых»

В Казани задержаны двое предпринимателей: заместитель гендиректора ООО «Автодор» Вадим Сошников и его подчинённый Рафаиль Хамдеев. Одному из подозреваемых 50 лет, второму — 49. Оба предпринимателя занимались грузовыми перевозками, оба были судимы за мошенничество. Вот и сейчас их буквально «догнало» прошлое. По мнению следствия, Сошников и Хамдеев в 1999 году организовали заказное убийство.

Следователи считают, что за четыре тысячи долларов они заказали предпринимателя Олега Палутина. 28 января 1999 года Полутин был застрелен киллерами из ОПГ «Хади Такташ». Одного из них звали Ринат Фархутдинов (Ритник), второго — Анатолий Новицкий. Сейчас Ритник сидит в «Чёрном дельфине», а Новицкий умер от туберкулёза. Возможно, именно Ритник, которого считают главным киллером ОПГ, сдал заказчиков убийства следствию.





Причина для убийства, по версии следствия, была банальна — деньги. Бизнесмены приобрели у Палутина автомобиль Mitsubishi Pajero за восемь тысяч долларов и решили сэкономить — киллер стоил дешевле. Как считают следователи, оплата была сделана Ринату Фархутдинову. Сейчас оба предпринимателя помещены под стражу на два месяца. Произошедшее для них особенно чувствительно, ведь в последние годы дела шли в гору — прибыль компании росла.

«Хади Такташ» — начало

Криминальная группировка «Хади Такташ» возникла в Казани в 1982 году. Как раз в тот период истории, который так романтически описывается в сериале «Слово пацана». «Романтики» действительно было навалом: драки стенка на стенку с другими группировками, водка в подворотнях, первые «качалки», гоп-стоп припозднившихся прохожих, первые тюремные сроки.

Группировка возникла по территориальному признаку — её участники жили неподалёку от перекрёстка улиц Хади Такташа (татарского поэта) и Жданова. Ну а с развалом СССР группировка превратилась в сильную, свирепую ОПГ.

Правая рука главаря «Хади Такташа» Радик Галиакберов по прозвищу Раджа (в бежевом пальто). Фото © YouTube / DaiFiveTop

В начале 1990-х в ОПГ произошёл раскол. «Старики» под руководством Рафы (Рауфа Шарафутдинова) считали, что следует жить по старинке, по воровским понятиям, а молодёжь, которую возглавили Анвар Халиуллин, Николай Гусев и Раджа (Радик Галиакберов), верила, что бандитам следует брать власть в свои руки, захватывать город, а главное — ставить под контроль бизнес Казани. К этому времени у Раджи уже было тюремное прошлое: он отсидел за то, что в драке прутом раскроил череп противнику.

Конфликт назрел быстро. Халиуллин сумел внедриться на комбинат «Оргсинтез» и занялся торговлей продукцией, а когда Рафа потребовал долю, лишь рассмеялся в ответ. Его смех был прерван на стрелке, которую назначил Рафа: Хилиуллина застрелил киллер.

Война между бандитами

Началась война между бандитами. В 1993 году в Москве, в подъезде многоэтажки на улице Пантелеевской был убит Рафа: киллер зашёл следом за ним в подъезд и выстрелил лидеру ОПГ в голову. Затем «молодняк» решил ликвидировать и других «стариков». Их заманивали в Москву под предлогами, касавшимися больших денег. «Старики» уезжали и не возвращались.

Они довольно быстро заподозрили неладное. И всё встало на свои места, когда отказавшегося ехать в столицу Павло (Александра Кабального) обстреляли уже в Казани. «Война так война!» — решили «старики» и принялись разрабатывать план мести. Но не учли быстроты и наглости противника. Тут было всё: убийства конкурентов на квартирах, расчленение трупов топорами, засады, добивание беспомощных. Убивали в Москве, расчленёнку сбрасывали в водоёмы.

ОПГ убивали конкурентов в крупных городах, в Москве, расчленёнку сбрасывали в водоёмы. Фото © gluhovski-igor.livejournal.com

К этому времени молодняк банды возглавил Раджа. Поговаривали, что новый вожак был без ума от фильма «Крёстный отец» и всячески копировал дона Корлеоне. Всех конкурентов он устранял, заказывая ликвидацию киллерам или стравливая их друг с другом. Расчленёнку называл «сделать Венеру» — ведь у статуи Венеры Милосской не было рук. Забегая вперёд, скажем, что позже, на суде, следователи инкриминировали банде 60 убийств. Среди жертв войны между бандитами оказались члены ОПГ Ильсур Валеев, Владимир Диденко, Рустам Бареев, Булат Куваков, Александр Кобальнов, Сергей Аксанов. На суде доказать смогли только 13 убийств. Убийство Палутина может стать четырнадцатым.

Особенно впечатлило работников МВД убийство лидера ОПГ «Хади Такташ» Александра Пичужкина. Его убили две блондинки, севшие к нему в машину на заднее сиденье. Жена Пичужкина, к частью, вышла из авто, считая, что у мужа серьёзный бизнес-разговор. Но одна из блондинок достала пистолет и застрелила Пичужкина. Супруга Пичужкина даже пыталась преследовать девиц, но одна из них выстрелила в неё почти в упор. К счастью, произошла осечка. Позже женщина вспоминала, что, скорее всего, это бы переодетый мужчина — он бежал, задрав юбку. Позже окажется, что обе блондинки действительно были киллерами «Хади Такташ» — их звали Айдар Литфуллин и Ильсур Аглеев. Следующей жертвой стал лидер ОПГ Ворона (Дмитрий Воронцов).

«Хади Такташ» — весь город наш!

Расцвет ОПГ пришёлся на 1997 год. «Хади Такташ» установил контроль над всей проституцией Казани, над похоронными услугами, подмяли под себя сбыт наркоты. Матери малолетних наркоманов Казани знали, кому говорить «спасибо» за загубленные жизни детей — ОПГ сбывала в городе до килограмма героина в сутки. Дань бандитам платили около сорока предприятий, в том числе и крупных. Ещё один «бизнес» вёл сам Раджа — это были собачьи бои. Он присутствовал на каждом поединке псов, а его собаки содержались в городском зооботаническом саду. «Хади такташ» — город наш!» — хвастались бандиты.

Казанский жилой район Горки, откуда родом «Перваки». Фото © Wikipedia / MarSaf

Но война между бандитами продолжалась — в Казани были и другие группировки, мечтающие занять место такташевцев. Самыми опасными из них стали «Жилка» и «Перваки». «Жилка» вскоре сумела отобрать у «Хади Такташа» комбинат «Оргсинтез», а такташевцы убили трёх членов ОПГ «Перваки». Это случилось на квартире на улице Мавлютова. Четвёртый бандит был ранен, но остался жив. Он даже дал милиции показания на такташевцев, но затем отказался от них. Ещё два свидетеля, видевшие членов «Хади Такташ» Андрея Ситнова и Сергея Гребенникова, были убиты. Позже война в «Перваками» приведёт к тому, что Ситнова убьют и погибнут ещё девять членов ОПГ «Перваки». Раджа хотел полностью владеть городом.

Убивали не только соперников, убивали и своих: тех, кто пытался покинуть банду, тех, кто не подчинялся приказам. Так был убит Никита Воздвиженский, пытавшийся завязать с криминалом. Его застрелили у машины. Иногда убивали даже родственников неугодных бандитов, чтобы выманить их на похороны и убить. Так был убит бывший такташевец Александр Сакмаров. Бандиты выманивали его родственника, лидера «Перваков» Альберта Батрова (Бибик), уехавшего в Москву. Но Бибик на это не повёлся.

Конец ОПГ «Хади Такташ»

Конец ОПГ наступил неожиданно быстро. В 1999 году во время убийства лидера павлюхинской группировки Владимира Марушкина был задержан сотрудниками МВД киллер «Такташа» Анатолий Новицкий. Его показания позволили милиционерам задержать самого Раджу — Радика Галиакберова и ещё 11 видных бандитов, в числе которых был и киллер Фархутдинов. Доказательства набирались быстро. Свидетели устали молчать, да и следствие делало всё, чтобы скрыть их личности от преступников. Тогда бандиты стали топить корешей. Рядовые члены ОПГ охотно рассказывали о зверствах Раджи, и только он один утверждал, что ни в чём не виноват.

Радик Галиакберов получил пожизненный срок. Фото © matveychev-oleg.livejournal.com

В суд в 2001 году было передано 32 тома документов, было опрошено 500 свидетелей, проведено больше 200 экспертиз. Тем не менее из 60 убийств доказать смогли только часть. Раджа и Фархутдинов получили пожизненные сроки — оба бандита сидят в «Чёрном дельфине». Остальные — от 15 до 24 лет заключения.