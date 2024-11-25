Из колонии Нижнего Тагила «откинулся» криминальный авторитет Эдуард Сахнов

Эдуард Сахнов, ранее возглавлявший одну из самых влиятельных преступных организаций 90-х под названием «Общак», был освобождён после 20 лет тюремного заключения. Последние четыре года он отбывал наказание в исправительном учреждении №12 в Нижнем Тагиле, сообщает Lenta.ru.

Сахнов, в преступных кругах также известный под прозвищами «Сахно» и «Эдик Большой», был признан преемником вора в законе Джема (Евгений Васин) и возглавил банду «Общак». После смерти Джема в 2001 году, авторитет Дед Хасан дал своё одобрение на то, чтобы Сахнов стал криминальным лидером всего Дальнего Востока.

Тем не менее в 2005 году его арестовали и приговорили к 25 годам тюрьмы. Позже срок уменьшили до 19,5 года. В 2009-м, по решению суда, Сахнов начал отбывать наказание в колонии строгого режима за создание ОПГ, похищение и вымогательство. Известно, что за время пребывания в колонии он не нарушал правила, его ни разу не переводили на тюремный режим. В преступном мире он сохранил своё влияние, как и его группа «Общак» на Дальнем Востоке, предполагают эксперты. После освобождения Сахнов сразу отправился в Москву, чтобы встретиться с одним из влиятельных криминальных авторитетов — вором в законе Шакро Молодым.