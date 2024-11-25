Из колонии Нижнего Тагила «откинулся» криминальный авторитет Эдуард Сахнов
Лидер ОПГ «Общак» Эдуард Сахнов вышел на свободу после 19,5 года заключения
Эдуард Сахнов, ранее возглавлявший одну из самых влиятельных преступных организаций 90-х под названием «Общак», был освобождён после 20 лет тюремного заключения. Последние четыре года он отбывал наказание в исправительном учреждении №12 в Нижнем Тагиле, сообщает Lenta.ru.
Сахнов, в преступных кругах также известный под прозвищами «Сахно» и «Эдик Большой», был признан преемником вора в законе Джема (Евгений Васин) и возглавил банду «Общак». После смерти Джема в 2001 году, авторитет Дед Хасан дал своё одобрение на то, чтобы Сахнов стал криминальным лидером всего Дальнего Востока.
Тем не менее в 2005 году его арестовали и приговорили к 25 годам тюрьмы. Позже срок уменьшили до 19,5 года. В 2009-м, по решению суда, Сахнов начал отбывать наказание в колонии строгого режима за создание ОПГ, похищение и вымогательство. Известно, что за время пребывания в колонии он не нарушал правила, его ни разу не переводили на тюремный режим. В преступном мире он сохранил своё влияние, как и его группа «Общак» на Дальнем Востоке, предполагают эксперты. После освобождения Сахнов сразу отправился в Москву, чтобы встретиться с одним из влиятельных криминальных авторитетов — вором в законе Шакро Молодым.
Ранее криминальный авторитет Итальянец вышел из исправительной колонии в Калужской области. Он получил 9 лет и 10 месяцев лишения свободы за участие в перестрелке около ресторана в центре Москвы в 2015 году. В ходе дальнейшего расследования его дела было открыто множество других уголовок, в которых фигурантами становились сотрудники Следственного комитета РФ.
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