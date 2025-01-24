На Урале раскрыли убийство семи человек, совершённое более 30 лет назад

В Свердловской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве семи человек в 1993 году — пятерых взрослых и двоих детей. Об этом информирует прокуратура региона.

Как уточнили в ведомстве, задержанный — 53-летний уроженец Амурской области. Следствие выяснило, что он познакомился с жертвами незадолго до трагедии, когда они пригласили его отпраздновать Новый год, желая поддержать его, так как он вел бродяжнический образ жизни.

Находясь в квартире своих новых знакомых, он совершил преступление, убив их с намерением похитить деньги и имущество. После этого он скрылся с места происшествия.