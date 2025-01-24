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Регион
24 января, 10:32

На Урале раскрыли убийство семи человек, совершённое более 30 лет назад

В Свердловской области задержан подозреваемый в убийстве семьи в 1993 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTFULLY PHOTOGRAPHER

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTFULLY PHOTOGRAPHER

В Свердловской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве семи человек в 1993 году — пятерых взрослых и двоих детей. Об этом информирует прокуратура региона.

Как уточнили в ведомстве, задержанный — 53-летний уроженец Амурской области. Следствие выяснило, что он познакомился с жертвами незадолго до трагедии, когда они пригласили его отпраздновать Новый год, желая поддержать его, так как он вел бродяжнический образ жизни.

Находясь в квартире своих новых знакомых, он совершил преступление, убив их с намерением похитить деньги и имущество. После этого он скрылся с места происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют информацию о его возможной причастности к другим аналогичным преступлениям.

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Ранее в Москве задержали мужчину, который ограбил и убил коммерсанта с «Лужников» в 2001 году, а в Казани задержали двоих бизнесменов за организацию заказного убийства в далёком 1999 году. По информации следствия, они наняли двух киллеров из известной ОПГ «Хади Такташ» с целью устранения конкурента.

Марина Фещенко
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