Криминалист счёл невозможным раскрыть убийство Лермонтова на дуэли спустя почти 2 века
Криминалист Игнатов счёл пустым занятием следствие по гибели Лермонтова в 1841-м
М. Ю. Лермонтов в вицмундире Лейб-гвардии Гусарского полка. Портрет П. З. Захарова-Чеченца. Облжка © Wikipedia
Криминалист Михаил Игнатов раскритиковал идею расследовать убийство поэта Михаила Лермонтова на дуэли с майором Николаем Мартыновым спустя более чем 180 лет. В беседе с Инфо24 он заявил, что это абсолютно пустое занятие и самопиар.
По словам эксперта, единственное, что можно сделать в этой ситуации, это рассчитать траекторию полёта пули, которая убила Лермонтова. Он подчеркнул, что для этого даже не нужны современные технологии.
«Нужно знать начальную скорость полёта пули и расстояние между стрелявшими друг в друга, а потом уже можно рассчитать», — объяснил криминалист.
В целом, Игнатов не понимает, зачем нужно расследовать убийство поэта, которое произошло почти два века назад. С таким же успехом он предложил выяснить, зачем Иван Грозный убил своего сына или почему казнили Степана Разина без решения суда. Он выразил сомнение, что этим делом будет заниматься СК.
Напомним, с предложением расследовать гибель Лермонтова в 1841 году выступил депутат Госдумы Николай Бурляев. Эту идею он уже направил в Следственный комитет России. Парламентарий обратил внимание на то, что учёные, изучающие творчество поэта, на протяжении долгих лет сомневаются в добросовестности проведённого сразу после дуэли расследования. Согласно официальному заключению, пуля летела «по невероятной траектории».