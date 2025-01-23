Криминалист счёл невозможным раскрыть убийство Лермонтова на дуэли спустя почти 2 века

Криминалист Михаил Игнатов раскритиковал идею расследовать убийство поэта Михаила Лермонтова на дуэли с майором Николаем Мартыновым спустя более чем 180 лет. В беседе с Инфо24 он заявил, что это абсолютно пустое занятие и самопиар.

По словам эксперта, единственное, что можно сделать в этой ситуации, это рассчитать траекторию полёта пули, которая убила Лермонтова. Он подчеркнул, что для этого даже не нужны современные технологии.

«Нужно знать начальную скорость полёта пули и расстояние между стрелявшими друг в друга, а потом уже можно рассчитать», — объяснил криминалист.

В целом, Игнатов не понимает, зачем нужно расследовать убийство поэта, которое произошло почти два века назад. С таким же успехом он предложил выяснить, зачем Иван Грозный убил своего сына или почему казнили Степана Разина без решения суда. Он выразил сомнение, что этим делом будет заниматься СК.