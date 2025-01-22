Российский поэт, певец и шоумен Стас Барецкий высказался по поводу расследования убийства поэта Михаила Лермонтова. По его мнению, истинными заказчиками писателя, который был настоящим патриотом своей страны, стали западники.

«Лермонтов — фигура, окутанная тайной. Скорее всего, его гибель была связана с его патриотическими взглядами. В тот период Россия стояла на переломе, и Запад постоянно вставлял нам палки в колёса», — отметил он.

Лермонтов был настоящим патриотом, он любил Россию, воевал на Кавказе, видел, что там происходит. Запад всегда пытался использовать Кавказ, чтобы навредить России. Лермонтов, как патриот, не мог оставаться равнодушным к этой ситуации. Его смерть — не дуэль, это была работа английской разведки. Они видели в нём опасность. Он очень любил женщин, это не секрет. Но если для Пушкина женщины были главным, то для Лермонтова главной была Россия. Соответственно, его убили западники. Шоумен Стас Барецкий

Барецкий оценил вклад Лермонтова в продвижение патриотических идей в стране. По его словам, Лермонтов смог сделать любовь к Родине модной. Однако противникам государства это не нравилось, из-за чего от поэта избавились. Также шоумен пояснил, что стихотворец часто говорил о Кавказе, который был лакомым куском для Запада.

«Он посвятил много своих произведений Кавказу, а Запад всегда мечтал отторгнуть Кавказ от России. Если не отражать такие удары, это становится раной, которая постоянно болит. Лермонтов был голосом России, человеком, который сделал патриотические идеи модными и популярными», — подчеркнул Барецкий.

Свобода личности через любовь к Родине — вот как я бы это сформулировал. Ты свободен, пока любишь свою Родину. Государство даёт тебе свободу, и ты должен его за это любить. Конечно, в разумных пределах, но проблема в том, что не у всех эти пределы разумные. Многие думают, что свобода — это делать всё что хочешь. Лермонтов был настоящим патриотом, любил Родину, и его убили за это. Стас Барецкий Шоумен

Никаких колебаний быть не может — Лермонтов был убит. На такой версии настаивает Барецкий, подчёркивая, что проводить подобные расследования просто необходимо, поскольку это поможет пересмотреть многое в истории страны.

Я не вижу здесь мистификаций. Убили, отравили — всё понятно. С Лермонтовым — это было убийство. Человек вёл активную позицию, писал, его стихи читали. Сейчас это может показаться смешным, но тогда каждую строчку читали и анализировали. Сейчас перебор информации, а тогда всё воспринималось иначе. Его стихи о Кавказе, о страсти, о правде — это было важно. Стас Барецкий Шоумен

«Мы готовы помочь, считаю, что это правильно. Нужно проводить такие расследования. Есть много личностей, чьи смерти нужно пересмотреть, перерасследовать. Но без финансирования этим никто заниматься не будет. Мы, как ритуальщики, можем помочь, потому что Лермонтов — это часть России, пласт, на котором мы стоим. Лишний раз вспомнить Лермонтова — это хорошо. Молодёжь заинтересуется, прочитает хотя бы пару его стихотворений. Лермонтов был серьёзным мужчиной с трагической судьбой», — заключил наш собеседник.