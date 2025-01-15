«P.Diddy стал пешкой в её руках»: Барецкий раскрыл главного заказчика пожаров в Калифорнии
Барецкий: За пожарами в Лос-Анджелесе стоит Пугачёва, а P.Diddy — её пешка
Барецкий назвал имя главного заказчика пожаров в Калифорнии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto / Kathy Hutchins / ТАСС / Валерий Шарифулин
За разрушительными пожарами в Калифорнии стоит вовсе не скандально известный рэпер P.Diddy (Шон Комбс), как предполагают в США. По мнению российского шоумена Стаса Барцекого, в природной катастрофе замешана и Алла Пугачёва, которая на старости лет решила покорить Голливуд.
«Алла Борисовна хочет подмять Калифорнию, столицу американского шоу-бизнеса, под себя и стать Примадонной там. С руин, как говорится, легче начинать. Все эти пожары имеют почерк Пугачевой, P.Diddy, можно сказать, стал пешкой в её руках», — отметил Барецкий в комментарии для Life.ru.
По словам собеседника издания, певица старается не только для себя, но и для внука Никиты Преснякова, что желает обрести в Америке популярность. На родине парень не смог стать любимчиком публики, и теперь бабушка даст сыну Кристины Орбакайте второй шанс.
«Это нормально для любящей бабушки. [Максим] Галкин*, как всегда, устроил истерику, чтобы Алла отказалась от этой идеи. На самом деле Галкин* и Алла давно не живут вместе, я это знаю на 100%. Если они и встречаются на каких-то светских раутах, то чисто для прессы», — подытожил Барецкий.
Напомним, что огонь продолжает испепелять элитные районы округа Лос-Анджелес, не щадя даже особняки голливудских звёзд. По мнению бывшей американской чиновницы Кэтрин Остин Фиттс, в произошедшем заинтересован P.Diddy, который мог использовать грязный трюк с возгоранием для сокрытия улик. Об этом говорит география трагедии, считает она.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.