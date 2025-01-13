Общая площадь пожаров в Калифорнии превысила территорию Лихтенштейна

На сегодняшний день площадь пожаров в Лос-Анджелесе уже достигла 163 квадратных километра. Эта территория превышает площадь Парижа и государства Лихтенштейн в Европе. Неутешительные данные следуют из информации Департамента лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии.