Общая площадь пожаров в Калифорнии превысила территорию Лихтенштейна
Площадь пожаров в Калифорнии достигла 163 квадратных километра
На сегодняшний день площадь пожаров в Лос-Анджелесе уже достигла 163 квадратных километра. Эта территория превышает площадь Парижа и государства Лихтенштейн в Европе. Неутешительные данные следуют из информации Департамента лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии.
Катастрофу усугубляют сильные ветра, которые временно остановили работу авиации. Кроме того, пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Напомним, что лесные пожары в Калифорнии начались 7 января, став крупнейшими в истории Соединённых Штатов. Площадь возгорания превысила 16 тысяч гектар. На данный момент известно о 24 погибших. Возможной причиной возгорания мог стать поджог. По другой версии, катастрофу спровоцировал обрыв проводов на линии электропередачи. Не исключают, что трагедия могла начаться из-за фейерверка. Огонь не пожалел имущество не только простых людей, но и знаменитостей.
Life.ru / Kandinsky 3.1