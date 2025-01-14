Новая теория: P.Diddy обвинили в причастности к масштабным пожарам в США

Рэпер P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) может быть причастен к возникновению лесных пожаров в США. Об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на заявление бывшей американской чиновницы Кэтрин Остин Фиттс.

По словам Фиттс, именно Пи Дидди спровоцировал пожары «для сокрытия улик». В качестве доказательства своей теории экс-чиновница обратила внимание на тот факт, что имущество знаменитых друзей рэпера не пострадало в «пожаре века». В частности, уцелели все дома участников его вечеринок в Лос-Анджелесе — Jay Z, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Эштона Качера, Леонардо Ди Каприо.