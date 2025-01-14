Новая теория: P.Diddy обвинили в причастности к масштабным пожарам в США
Экс-чиновница Фиттс: P.Diddy мог спровоцировать пожары в США для сокрытия улик
Пи Дидди. Обложка © ТАСС / Collin Xavier / Image Press Agency
Рэпер P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) может быть причастен к возникновению лесных пожаров в США. Об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на заявление бывшей американской чиновницы Кэтрин Остин Фиттс.
По словам Фиттс, именно Пи Дидди спровоцировал пожары «для сокрытия улик». В качестве доказательства своей теории экс-чиновница обратила внимание на тот факт, что имущество знаменитых друзей рэпера не пострадало в «пожаре века». В частности, уцелели все дома участников его вечеринок в Лос-Анджелесе — Jay Z, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Эштона Качера, Леонардо Ди Каприо.
Фиттс отметила, что была свидетелем того, как люди делали «ужасные вещи» для сокрытия преступлений. Экс-чиновница подчеркнула, что не удивится, если Пи Дидди каким-то образом связан со стихийным бедствием.
Напомним, что Пи Дидди столкнулся с серьёзными обвинениями и юридическими тяжбами. Рэпер сейчас находится под стражей, против него поданы десятки исков, связанных с насилием и сексуальными преступлениями. Жертвами исполнителя становились участники и участницы его вечеринок, которых он доводил до беспомощного состояния перед тем, как совершать насильственные действия. Есть также свидетельства о домогательствах во время кастингов юных артистов, включая несовершеннолетних мальчиков. Кроме того, рэпера подозревают в торговле людьми и возможной причастности к гибели нескольких знаменитостей.
Ранее Life.ru сообщал, что пожары охватили Калифорнию в начале января. Площадь возгорания достигла уже 163 квадратных километра. Возможной причиной катастрофы мог стать поджог. Также её мог спровоцировать обрыв проводов на линии электропередачи. Третья версия гласит, что трагедия могла начаться из-за фейерверка. Огонь не пожалел имущество не только простых людей, но и знаменитостей.