«Умолял отвезти его в больницу»: У P.Diddy случился нервный срыв в тюрьме

У рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом P.Diddy, случился нервный срыв в тюрьме. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Запаниковавший Diddy умолял охранников отвезти его в тюремную больницу для обследования, утверждая, что в четверг у него случился нервный срыв», — рассказали в издании.

По данным газеты, срыв случился из-за того, что рэпер рассчитывал, что будет выпущен под залог и праздники проведёт дома. В конце концов исполнитель успокоился с помощью техники медитации. Ему потребовалось несколько часов глубокого дыхания и концентрации, чтобы справиться с нервным срывом.