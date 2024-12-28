«Умолял отвезти его в больницу»: У P.Diddy случился нервный срыв в тюрьме
Daily Mail: У рэпера P.Diddy случился нервный срыв в тюрьме
Шон Комбс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vahan Stepanyan
У рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом P.Diddy, случился нервный срыв в тюрьме. Об этом сообщает газета Daily Mail.
«Запаниковавший Diddy умолял охранников отвезти его в тюремную больницу для обследования, утверждая, что в четверг у него случился нервный срыв», — рассказали в издании.
По данным газеты, срыв случился из-за того, что рэпер рассчитывал, что будет выпущен под залог и праздники проведёт дома. В конце концов исполнитель успокоился с помощью техники медитации. Ему потребовалось несколько часов глубокого дыхания и концентрации, чтобы справиться с нервным срывом.
Однако источник, близкий к P.Diddy, опроверг эти заявления, сообщив, что рэпер держится в тюрьме «молодцом», хотя и очень скучает по своей семье, с которой он всегда проводил Рождество.
Напомним, ранее Шон Комбс столкнулся с серьёзными обвинениями и юридическими тяжбами. Рэпер находится под стражей, против него поданы десятки исков, связанных с насилием и сексуальными преступлениями. Жертвами исполнителя становились участники и участницы его вечеринок, которых он доводил до беспомощного состояния перед тем, как совершать насильственные действия. Есть также свидетельства о домогательствах во время кастингов юных артистов, включая несовершеннолетних мальчиков. Кроме того, P.Diddy подозревают в торговле людьми и возможной причастности к гибели нескольких знаменитостей.