Ещё трое мужчин обвинили P. Diddy в сексуальных домогательствах

Трое мужчин подали судебные иски против рэпера и продюсера P. Diddy (Шон Комбс), обвинив его в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Как сообщает NBC News, инциденты, о которых идёт речь, произошли в период с 2019 по 2022 годы.

Один из потерпевших поделился, что встретился с Комбсом в отеле Нью-Йорка для обсуждения оплаты за выполненную работу. По его словам, рэпер предложил ему напиток, после чего он потерял сознание и стал жертвой сексуального насилия со стороны музыканта.