Ещё трое мужчин обвинили P. Diddy в сексуальных домогательствах
Шон Комбс. Обложка © flickr / World Of Pictures
Трое мужчин подали судебные иски против рэпера и продюсера P. Diddy (Шон Комбс), обвинив его в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Как сообщает NBC News, инциденты, о которых идёт речь, произошли в период с 2019 по 2022 годы.
Один из потерпевших поделился, что встретился с Комбсом в отеле Нью-Йорка для обсуждения оплаты за выполненную работу. По его словам, рэпер предложил ему напиток, после чего он потерял сознание и стал жертвой сексуального насилия со стороны музыканта.
Адвокаты P. Diddy уже выступили с заявлением, утверждая, что их клиент невиновен и отвергает все выдвинутые обвинения.
Напомним, Шон Комбс находится под стражей в связи с многочисленными обвинениями. Против него поданы десятки исков, связанных с насилием и сексуальными преступлениями. Жертвами музыканта становились участники и участницы его вечеринок, которых он доводил до беспомощного состояния перед тем, как совершать насильственные действия. Есть также свидетельства о домогательствах во время кастингов юных артистов, включая несовершеннолетних мальчиков. Ещё Комбса подозревают в торговле людьми и возможной причастности к гибели нескольких знаменитостей.