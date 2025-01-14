Голливудская актриса сгорела заживо в полыхающем Лос-Анджелесе

Актриса из США Дэлис Карри, известная участием в массовке в таких фильмах, как «Братья Блюз», «10 заповедей» и «Леди поет блюз», трагически погибла в результате пожаров, охвативших Лос-Анджелес. По данным телеканала ABC7 , останки женщины были найдены в её доме.

Накануне происшествия стало известно, что внучка актрисы отвезла её домой после дня, проведённого в больнице. Ночью Келли проснулась от осознания, что в доме бабушки отключилось электричество. Она сразу направилась в Альтадин, где полиция сообщила, что дом полностью сгорел. Останки 95-летней Карри были обнаружены на пепелище.