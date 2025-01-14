Голливудская актриса сгорела заживо в полыхающем Лос-Анджелесе
ABC7: Актриса Дэлис Карри из «Братьев Блюз» погибла при пожарах в Калифорнии
Дэлис Карри. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dalyce Kelley
Актриса из США Дэлис Карри, известная участием в массовке в таких фильмах, как «Братья Блюз», «10 заповедей» и «Леди поет блюз», трагически погибла в результате пожаров, охвативших Лос-Анджелес. По данным телеканала ABC7, останки женщины были найдены в её доме.
Накануне происшествия стало известно, что внучка актрисы отвезла её домой после дня, проведённого в больнице. Ночью Келли проснулась от осознания, что в доме бабушки отключилось электричество. Она сразу направилась в Альтадин, где полиция сообщила, что дом полностью сгорел. Останки 95-летней Карри были обнаружены на пепелище.
Напомним, пожары охватили Калифорнию в начале января. Площадь возгорания достигла уже 163 квадратных километра. Известно о 24 погибших, среди них — актёр с ДЦП Рори Сайкс. Возможной причиной катастрофы мог стать поджог. Также её мог спровоцировать обрыв проводов на линии электропередачи. Третья версия гласит, что трагедия могла начаться из-за фейерверка.