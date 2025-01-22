СК спустя более 180 лет расследует убийство поэта Михаила Лермонтова на дуэли
Депутат Бурляев попросил СК провести новое расследование по убийству Лермонтова
Лермонтов в ментике лейб-гвардии Гусарского полка. Картина Петра Заболотского (1837). Обложка © Wikipedia
В Госдуме призвали расследовать гибель русского поэта и драматурга Михаила Лермонтова на дуэли в 1841 году. С таким заявлением в Следственный комитет России обратился депутат Николай Бурляев, сообщает РИА «Новости».
«Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении СКР», — говорится в обращении.
Депутат объяснил, что на протяжении многих лет учёные, изучающие творчество и биографию Лермонтова, а также специалисты из различных областей, высказывали сомнения в добросовестности расследования, которое провели сразу после злополучной дуэли. В частности, Бурляев отметил, что согласно официальному заключению, пуля поразила тело поэта «по невероятной траектории».
Ранее Life.ru рассказал, что американская авиакомпания Frontier Airlines начала расследование после того, как бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса. Представители воздушной линии заявили, что они в курсе инцидента. Напомним, что спортсмен поругался с бортпроводницей и его попросили покинуть борт.