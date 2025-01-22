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Регион
22 января, 05:37
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СК спустя более 180 лет расследует убийство поэта Михаила Лермонтова на дуэли

Депутат Бурляев попросил СК провести новое расследование по убийству Лермонтова

Лермонтов в ментике лейб-гвардии Гусарского полка. Картина Петра Заболотского (1837). Обложка © Wikipedia

Лермонтов в ментике лейб-гвардии Гусарского полка. Картина Петра Заболотского (1837). Обложка © Wikipedia

В Госдуме призвали расследовать гибель русского поэта и драматурга Михаила Лермонтова на дуэли в 1841 году. С таким заявлением в Следственный комитет России обратился депутат Николай Бурляев, сообщает РИА «Новости».

«Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении СКР», — говорится в обращении.

Депутат объяснил, что на протяжении многих лет учёные, изучающие творчество и биографию Лермонтова, а также специалисты из различных областей, высказывали сомнения в добросовестности расследования, которое провели сразу после злополучной дуэли. В частности, Бурляев отметил, что согласно официальному заключению, пуля поразила тело поэта «по невероятной траектории».

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Ранее Life.ru рассказал, что американская авиакомпания Frontier Airlines начала расследование после того, как бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса. Представители воздушной линии заявили, что они в курсе инцидента. Напомним, что спортсмен поругался с бортпроводницей и его попросили покинуть борт.

Наталья Афонина
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