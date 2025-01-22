СК спустя более 180 лет расследует убийство поэта Михаила Лермонтова на дуэли

В Госдуме призвали расследовать гибель русского поэта и драматурга Михаила Лермонтова на дуэли в 1841 году. С таким заявлением в Следственный комитет России обратился депутат Николай Бурляев, сообщает РИА «Новости».

«Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении СКР», — говорится в обращении.