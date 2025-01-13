Авиакомпания в США проводит расследование после снятия Нурмагомедова с рейса

Авиакомпания Frontier Airlines в США сделала небольшое заявление из-за инцидента со снятием с рейса бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В пресс-службе организации заявили, что осведомлены о случившемся.

Напомним, об инциденте с участием бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова стало известно 12 января. Спортсмен поругался с бортпроводницей и его попросили покинуть самолёт в США. Нурмагомедов назвал провокацией конфликт с бортпроводницей. По его словам, она с самого начала была груба и не реагировала на попытки уладить спор.