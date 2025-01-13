Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 08:49

Авиакомпания в США проводит расследование после снятия Нурмагомедова с рейса

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / khabib_nurmagomedov

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / khabib_nurmagomedov

Авиакомпания Frontier Airlines в США сделала небольшое заявление из-за инцидента со снятием с рейса бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В пресс-службе организации заявили, что осведомлены о случившемся.

Бойца UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса American Airlines в США. Видео © SHOT

«Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование», — указано в сообщении.

Напомним, об инциденте с участием бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова стало известно 12 января. Спортсмен поругался с бортпроводницей и его попросили покинуть самолёт в США. Нурмагомедов назвал провокацией конфликт с бортпроводницей. По его словам, она с самого начала была груба и не реагировала на попытки уладить спор.

Хабиб закрыл миллионные долги перед налоговой
Хабиб закрыл миллионные долги перед налоговой
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • США
  • Хабиб Нурмагомедов
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar