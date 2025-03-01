Приговорённый к пожизненному заключению маньяк-душитель признался в новых убийствах
ФСИН раскрыла 13 убийств, совершенных маньяком Миргородом 20 лет назад в Москве
В ходе расследования по делу 20-летней давности о серийном насильнике и убийце Владимире Миргороде, который на данный момент отбывает пожизненных срок, были раскрыты ещё 13 убийств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Москве.
«Сотрудниками оперативного управления ГУ ФСИН были организованы оперативно-разыскные мероприятия, направленные на изобличение виновных в преступлениях, совершённых более 20 лет назад. В результате установлена причастность к преступлениям жителя столицы, который был осуждён к пожизненному лишению свободы», — рассказали в ГУ ФСИН, передаёт ТАСС.
В ходе дополнительного расследования правоохранители собрали доказательства совершённых убийств 12 женщин и 1 мужчины на территории Москвы и Московской области в период с 2000 по 2004 год. Осуждённый дал признательные показания по инкриминируемым преступлениям.
Речь идёт о 45-летнем Владимире Миргороде, который был осуждён в январе 2012 года к пожизненному лишению свободы. Напомним, что Владимир Миргород орудовал в Москве и Подмосковье в 2000-2004 годах. Со своими жертвами он знакомился на улице, предлагал им выпить, после чего насиловал и убивал их. В 2024 году его признали виновным в ещё пяти эпизодах. На счету маньяка не менее 17 жертв.