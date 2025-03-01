Приговорённый к пожизненному заключению маньяк-душитель признался в новых убийствах

В ходе расследования по делу 20-летней давности о серийном насильнике и убийце Владимире Миргороде, который на данный момент отбывает пожизненных срок, были раскрыты ещё 13 убийств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Москве.

«Сотрудниками оперативного управления ГУ ФСИН были организованы оперативно-разыскные мероприятия, направленные на изобличение виновных в преступлениях, совершённых более 20 лет назад. В результате установлена причастность к преступлениям жителя столицы, который был осуждён к пожизненному лишению свободы», — рассказали в ГУ ФСИН, передаёт ТАСС.