У убившего 17 человек душителя из Москвы обнаружился долг почти на миллион рублей
Московский маньяк-душитель Миргород задолжал суду 909 тысяч рублей
Маньяк-душитель Владимир Миргород. Обложка © Wikipedia
Судебные приставы собираются взыскать более 900 тысяч рублей с московского серийного душителя Владимира Миргорода, который отбывает пожизненный тюремный срок за убийство 17 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
В материале сказано, что убийца не выплатил задолженность по исполнительным документам почти на 850 тысяч рублей. Также он должен внесли ещё 59 тысяч исполнительского сбора. В общей сложности долг Миргорода составил 909 тысяч 347 рублей.
Напомним, что Владимир Миргород орудовал в Москве и Подмосковье в 2000-2004 годах. Со своими жертвами он знакомился на улице, предлагал им выпить, после чего насиловал и убивал их. В 2024 году его признали виновным в ещё пяти эпизодах. На счету маньяка 17 жертв.