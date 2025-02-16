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16 февраля, 06:39

У убившего 17 человек душителя из Москвы обнаружился долг почти на миллион рублей

Московский маньяк-душитель Миргород задолжал суду 909 тысяч рублей

Маньяк-душитель Владимир Миргород. Обложка © Wikipedia

Маньяк-душитель Владимир Миргород. Обложка © Wikipedia

Судебные приставы собираются взыскать более 900 тысяч рублей с московского серийного душителя Владимира Миргорода, который отбывает пожизненный тюремный срок за убийство 17 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

В материале сказано, что убийца не выплатил задолженность по исполнительным документам почти на 850 тысяч рублей. Также он должен внесли ещё 59 тысяч исполнительского сбора. В общей сложности долг Миргорода составил 909 тысяч 347 рублей.

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Напомним, что Владимир Миргород орудовал в Москве и Подмосковье в 2000-2004 годах. Со своими жертвами он знакомился на улице, предлагал им выпить, после чего насиловал и убивал их. В 2024 году его признали виновным в ещё пяти эпизодах. На счету маньяка 17 жертв.

Владимир Озеров
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