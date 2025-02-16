У убившего 17 человек душителя из Москвы обнаружился долг почти на миллион рублей

Судебные приставы собираются взыскать более 900 тысяч рублей с московского серийного душителя Владимира Миргорода, который отбывает пожизненный тюремный срок за убийство 17 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

В материале сказано, что убийца не выплатил задолженность по исполнительным документам почти на 850 тысяч рублей. Также он должен внесли ещё 59 тысяч исполнительского сбора. В общей сложности долг Миргорода составил 909 тысяч 347 рублей.