В Новосибирске ищут новых жертв душившего девочку «педофила-лифтёра»

Серийного маньяка из Новосибирска, который нападал на девочку в лифте и начал душить, начали подозревать и в других нападениях. Во время допроса 30-летний мужчина в открытую признался, что хотел надругаться над ребёнком. Педофил был доставлен в Кировский районный суд Новосибирска.

«Суд учёл, что задержанный обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, ему известно место проживания потерпевшей, кроме того проверяется на причастность в совершении аналогичных деяний на территории г. Новосибирска», — говорится в постановлении суда.

Само заседание обвиняемого прошло в закрытом формате. В зале суда маньяк вёл себя спокойно, но после процесса стал намного агрессивнее. Мужчина кричал, стонал и заявлял, что ему сломали нос. Чтобы усмирить задержанного, к нему наведались сотрудники с резиновыми дубинками.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 03 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.