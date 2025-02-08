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8 февраля, 10:23

В Новосибирске ищут новых жертв душившего девочку «педофила-лифтёра»

Маньяк из Новосибирска признался, что хотел надругаться над девочкой в лифте

Маньяк из Новосибирска. Обложка © VK / ACT-54

Маньяк из Новосибирска. Обложка © VK / ACT-54

Серийного маньяка из Новосибирска, который нападал на девочку в лифте и начал душить, начали подозревать и в других нападениях. Во время допроса 30-летний мужчина в открытую признался, что хотел надругаться над ребёнком. Педофил был доставлен в Кировский районный суд Новосибирска.

«Суд учёл, что задержанный обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, ему известно место проживания потерпевшей, кроме того проверяется на причастность в совершении аналогичных деяний на территории г. Новосибирска»,говорится в постановлении суда.

Само заседание обвиняемого прошло в закрытом формате. В зале суда маньяк вёл себя спокойно, но после процесса стал намного агрессивнее. Мужчина кричал, стонал и заявлял, что ему сломали нос. Чтобы усмирить задержанного, к нему наведались сотрудники с резиновыми дубинками.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 03 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.

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Напомним, что этого 30-летнего мужчину задержали пару дней назад. Маяк попытался напасть на несовершеннолетнюю девочку в лифте многоквартирного дома. Одна из его попыток попала на камеру видеонаблюдения. Житель областного центра попытался выйти за школьницей и з лифта и буквально сразу, как открылись двери — напал на неё. Ребёнок закричал и к ней на помощь выбежал отец, который скрутил неадеквата и вызвал полицию.

Наталья Афонина
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