«Он дышит, спит, жрёт»: Миронов вспомнил ангарского маньяка и предложил вернуть смертную казнь

В России необходимо отменить мораторий на смертную казнь, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он привёл как аргумент историю ангарского маньяка Михаила Попкова, который получил два пожизненных срока, а список его жертв продолжает пополняться.

«Новые имена в списках его жертв. Новые сроки в дополнение к пожизненному. А на деле для этой нелюди ничего не меняется: он дышит, спит, жрёт. Время от времени развлекается признаниями в новых убийствах, его возят в суды, на допросы, места преступлений», — написал Миронов в своём телеграм-канале.