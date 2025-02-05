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Регион
5 февраля, 11:45

«Он дышит, спит, жрёт»: Миронов вспомнил ангарского маньяка и предложил вернуть смертную казнь

Сергей Миронов выступил за возвращение смертной казни в России

Михаил Попков, известный как ангарский маньяк. Обложка © Telegram / Следком 38

Михаил Попков, известный как ангарский маньяк. Обложка © Telegram / Следком 38

В России необходимо отменить мораторий на смертную казнь, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он привёл как аргумент историю ангарского маньяка Михаила Попкова, который получил два пожизненных срока, а список его жертв продолжает пополняться.

«Новые имена в списках его жертв. Новые сроки в дополнение к пожизненному. А на деле для этой нелюди ничего не меняется: он дышит, спит, жрёт. Время от времени развлекается признаниями в новых убийствах, его возят в суды, на допросы, места преступлений»,написал Миронов в своём телеграм-канале.

По мнению лидера «Справедливой России», история с ангарским маньяком является примером издевательства над справедливостью и памятью жертв. Она показывает беспомощность государства. Партия выступает за отмены моратория и «прекращение лицемерных игр в гуманизм».

Напомним, что на счету Михаила Попкова, по официальным данным, 86 жертв. Однако их реальное число может превышать 130 человек. Недавно ангарский маньяк попросил снять с него обвинения за последние три убийства, однако в СК заявили, что эти преступления не имеют срока давности.

Не только убийца: Раскрыты новые подробности в деле ангарского маньяка
Не только убийца: Раскрыты новые подробности в деле ангарского маньяка
Полина Никифорова
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