Не только убийца: Раскрыты новые подробности в деле ангарского маньяка
РИАН: Ангарский маньяк Попков снял с жертвы золотые украшения и продал их
Михаил Попков. Обложка © ТАСС / EPA/DMITRY DMITRIYEV
Ангарский маньяк Михаил Попков снял золотые украшения с одной из своих жертв, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы уголовного дела. Согласно документам, после совершения одного из убийств он забрал у женщины цепочку и кольца, которые затем продал скупщикам в Иркутске.
Имя и возраст жертвы остаются неизвестными, а также не уточняется, какую сумму Попков выручил за продажу украшений.
Напомним, что на сегодняшний день бывший милиционер Михаил Попков — единственный человек в России, который отбывает два пожизненных срока. Он совершал преступления в течение 18 лет. В ноябре прошлого года отбывающего два пожизненных срока Попкова приговорили ещё к десяти годам лишения свободы. Правоохранители установили причастность маньяка ещё к трём убийствам.