Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 10:01

Не только убийца: Раскрыты новые подробности в деле ангарского маньяка

РИАН: Ангарский маньяк Попков снял с жертвы золотые украшения и продал их

Михаил Попков. Обложка © ТАСС / EPA/DMITRY DMITRIYEV

Михаил Попков. Обложка © ТАСС / EPA/DMITRY DMITRIYEV

Ангарский маньяк Михаил Попков снял золотые украшения с одной из своих жертв, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы уголовного дела. Согласно документам, после совершения одного из убийств он забрал у женщины цепочку и кольца, которые затем продал скупщикам в Иркутске.

Имя и возраст жертвы остаются неизвестными, а также не уточняется, какую сумму Попков выручил за продажу украшений.

Напомним, что на сегодняшний день бывший милиционер Михаил Попков — единственный человек в России, который отбывает два пожизненных срока. Он совершал преступления в течение 18 лет. В ноябре прошлого года отбывающего два пожизненных срока Попкова приговорили ещё к десяти годам лишения свободы. Правоохранители установили причастность маньяка ещё к трём убийствам.

Число жертв ангарского маньяка может превысить 130 человек
Число жертв ангарского маньяка может превысить 130 человек
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar