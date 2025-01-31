Не только убийца: Раскрыты новые подробности в деле ангарского маньяка

Ангарский маньяк Михаил Попков снял золотые украшения с одной из своих жертв, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы уголовного дела. Согласно документам, после совершения одного из убийств он забрал у женщины цепочку и кольца, которые затем продал скупщикам в Иркутске.