«Ангарский маньяк» пытался вымолить у суда прощение за последние три убийства
Суд: Последние три убийства ангарского маньяка Попкова не имеют срока давности
Михаил Попков. Обложка © Сайт СУ СК РФ по Иркутской области
Последние три убийства, совершённые руками ангарского маньяка Михаила Попкова, не обладают сроком давности из-за повышенной общественной опасности и тяжести обвинения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда, который отказал маньяку в снятии обвинений из-за срока давности.
«Суд, учитывая тяжесть предъявленного подсудимому обвинения, повышенную общественную опасность и обстоятельства совершённых преступлений, личность Попкова М.В. с выявленной у него гомицидоманией (неопределимое влечение к убийствам), не находит оснований для освобождения Попкова М.В. от уголовной ответственности и наказания и прекращению уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — сказано в тексте.
Напомним, что Михаил Попков когда-то был милиционером, а сейчас он единственный в России человек с двумя пожизненными сроками. Свои преступления он совершал в течение 18 лет. В ноябре к его приговору прибавили ещё десять лет тюрьмы. Правоохранителям удалось установить его причастность ещё к трём убийствам.