«Ангарский маньяк» пытался вымолить у суда прощение за последние три убийства

Последние три убийства, совершённые руками ангарского маньяка Михаила Попкова, не обладают сроком давности из-за повышенной общественной опасности и тяжести обвинения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда, который отказал маньяку в снятии обвинений из-за срока давности.

«Суд, учитывая тяжесть предъявленного подсудимому обвинения, повышенную общественную опасность и обстоятельства совершённых преступлений, личность Попкова М.В. с выявленной у него гомицидоманией (неопределимое влечение к убийствам), не находит оснований для освобождения Попкова М.В. от уголовной ответственности и наказания и прекращению уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — сказано в тексте.