В Новосибирске задержан извращенец-педофил, косивший под дурачка

В Новосибирске появился серийный маньяк, выбиравший в качестве жертв девочек-подростков. Одна из его попыток нападения попала на камеру видеонаблюдения, сообщает 360.ru.

Маньяк напал в лифте. Видео © VK / ACT-54

«Задержан 30-летний житель областного центра, подозреваемый в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней», — уточнили в региональном СК.

Видео было записано камерой лифта в ЖК «Акварельный». Педофил остался с жертвой наедине в кабине и вышел следом за девочкой на 16 этаже. Там он набросился на неё и попытался душить. Ей чудом удалось вырваться. Ранее в чатах студенты Института филологии и медиакоммуникаций НГПУ писали, что одна из девушек забежала в кабинет с криками о помощи из-за преследования.