В Новосибирске задержан извращенец-педофил, косивший под дурачка
В Новосибирске задержали серийного маньяка, нападавшего на девочек-подростков
Маньяк из Новосибирска. Обложка © VK / ACT-54
В Новосибирске появился серийный маньяк, выбиравший в качестве жертв девочек-подростков. Одна из его попыток нападения попала на камеру видеонаблюдения, сообщает 360.ru.
Маньяк напал в лифте. Видео © VK / ACT-54
«Задержан 30-летний житель областного центра, подозреваемый в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней», — уточнили в региональном СК.
Видео было записано камерой лифта в ЖК «Акварельный». Педофил остался с жертвой наедине в кабине и вышел следом за девочкой на 16 этаже. Там он набросился на неё и попытался душить. Ей чудом удалось вырваться. Ранее в чатах студенты Института филологии и медиакоммуникаций НГПУ писали, что одна из девушек забежала в кабинет с криками о помощи из-за преследования.
Местные жители сообщали, что этого извращенца неоднократно ловили, но полицейские всегда выпускали его, так как он «косил под дурака». Сейчас он задержан, против него есть видеоматериалы из лифта, подтверждающие попытку изнасилования.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как ангарский маньяк Михаил Попков получил отказ суда в просьбе снять с него обвинения по истечению срока давности. Серийный убийца является единственным в РФ заключённым, которому вменили сразу два пожизненных срока. Свои преступления он чинил на протяжении 18 лет. В ноябре к приговору прибавили ещё десять лет тюрьмы, после того как следствие доказало его вину по ещё трём убийствам.