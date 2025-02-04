Суд вынес приговор маньяку из Бутовского леса

Как пишет сайт MK.ru, Безбородов родился в Липецкой области и в 2009 году приехал в Москву на заработки. В 2010-2011 годах он убивал людей, которые вели маргинальный образ жизни. В столице Безбородов поселился у знакомой, но она продала квартиру и пара переехала в овраг. Там маньяк приглашал других бродяг к себе в гости, после чего резал и убивал их. Отмечается, что всего на территории парка в те годы было обнаружено девять тел.