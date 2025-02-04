Суд вынес приговор маньяку из Бутовского леса
В Москве суд приговорил к 22 годам убийцу трёх бездомных в 2011 году
Маньяк из Битовского леса Алексей Безбородов. Обложка © Telegram / Столичный СК
В Москве суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима маньяка из Бутовского леса Алексея Безбородова, убившего троих бездомных в 2011 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК.
«Приговором суда ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказано в публикации.
Как пишет сайт MK.ru, Безбородов родился в Липецкой области и в 2009 году приехал в Москву на заработки. В 2010-2011 годах он убивал людей, которые вели маргинальный образ жизни. В столице Безбородов поселился у знакомой, но она продала квартиру и пара переехала в овраг. Там маньяк приглашал других бродяг к себе в гости, после чего резал и убивал их. Отмечается, что всего на территории парка в те годы было обнаружено девять тел.
Первые десять лет из 22 он проведёт в тюрьме, остальные в колонии.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как «Ангарский маньяк» Михаил Попков получил отказ суда в просьбе снять с него обвинения по истечению срока давности. Серийный убийца является единственным в РФ заключённым, которого приговорили сразу к двум пожизненным срокам. Свои злодеяния он творил на протяжении 18 лет. В ноябре к приговору прибавили ещё десять лет тюрьмы, после того как следствие доказало его вину по ещё трём убийствам.