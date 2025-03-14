Транса* из Петербурга, изрезавшего мать и подругу, заметили на границе с Финляндией
«Mash на Мойке»: Транса*, изрезавшего мать, заметили на границе с Финляндией
В автобусе, следующем до границы с Финляндией, был замечен транс*-путешественник, ранее изрезавший в ходе ссоры собственную мать и подругу. Очевидцы сообщают, что неадекват вышел в посёлке Селизнёво, который находится неподалёку от приграничного Выборга.
Трансгендер*, изрезавший собственную мать и подругу в ходе ссоры, снят прохожими на камеру. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Как пишет «Mash на Мойке», очевидцы уже не первый раз встречают жуткого прохожего с отрешённым взглядом, в котором затем узнают новую звезду криминальных сводок — трансгендера* Лану (настоящее имя — Антон). Последнее видео из торгового центра, где разыскиваемый бездумно слоняется по помещению с безэмоциональным лицом, прохожие сняли всего несколько часов назад.
Напомним, ранее в Петербурге трансгендер* порезал собственную мать и подругу в ходе ссоры, после чего поспешно сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.
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