Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 12:48

Транса* из Петербурга, изрезавшего мать и подругу, заметили на границе с Финляндией

«Mash на Мойке»: Транса*, изрезавшего мать, заметили на границе с Финляндией

В автобусе, следующем до границы с Финляндией, был замечен транс*-путешественник, ранее изрезавший в ходе ссоры собственную мать и подругу. Очевидцы сообщают, что неадекват вышел в посёлке Селизнёво, который находится неподалёку от приграничного Выборга.

Трансгендер*, изрезавший собственную мать и подругу в ходе ссоры, снят прохожими на камеру. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Как пишет «Mash на Мойке», очевидцы уже не первый раз встречают жуткого прохожего с отрешённым взглядом, в котором затем узнают новую звезду криминальных сводок — трансгендера* Лану (настоящее имя — Антон). Последнее видео из торгового центра, где разыскиваемый бездумно слоняется по помещению с безэмоциональным лицом, прохожие сняли всего несколько часов назад.

В Карелии поймали пару, которая убила знакомого и спрятала останки в чемоданы
В Карелии поймали пару, которая убила знакомого и спрятала останки в чемоданы

Напомним, ранее в Петербурге трансгендер* порезал собственную мать и подругу в ходе ссоры, после чего поспешно сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SROOLOVEcf

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar