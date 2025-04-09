Дочь Ефремова выгнала из подъезда журналистов, ждавших её отца
SHOT: Дочь Михаила Ефремова выпроводила из подъезда журналистов, ждавших её отца
Дочь актёра Михаила Ефремова, которого сегодня освободили из колонии по УДО, выпроводила толпу журналистов из подъезда дома в Москве, куда, как ожидается, скоро вернётся артист. Об этом пишет SHOT.
Вера Ефремова выпроводила из подъезда журналистов, ждавших её отца. Видео © SHOT
«Вы можете выйти из дома», — спрашивает Вера Ефремова у представителей прессы.
После этого, как видно на видео, журналисты послушно покидают подъезд.
Вера Ефремова — дочь Михаила Ефремова от звукорежиссёра Софьи Кругликовой. Родилась в 2005 году.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 9 апреля, Ефремов вышел по УДО их колонии в Белгородской области. Там актёр оказался из-за ДТП, во время которого по его вине погиб человек. Первым делом на свободе артист планирует обратиться в клинику с хронической обструктивной болезнью лёгких. При этом от работы в кино он тоже не собирается отказываться. Правда, не все готовы играть с ним теперь.
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