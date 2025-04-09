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9 апреля, 10:07

Дочь Ефремова выгнала из подъезда журналистов, ждавших её отца

SHOT: Дочь Михаила Ефремова выпроводила из подъезда журналистов, ждавших её отца

Дочь актёра Михаила Ефремова, которого сегодня освободили из колонии по УДО, выпроводила толпу журналистов из подъезда дома в Москве, куда, как ожидается, скоро вернётся артист. Об этом пишет SHOT.

Вера Ефремова выпроводила из подъезда журналистов, ждавших её отца. Видео © SHOT

«Вы можете выйти из дома», — спрашивает Вера Ефремова у представителей прессы.

После этого, как видно на видео, журналисты послушно покидают подъезд.

Вера Ефремова — дочь Михаила Ефремова от звукорежиссёра Софьи Кругликовой. Родилась в 2005 году.

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Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 9 апреля, Ефремов вышел по УДО их колонии в Белгородской области. Там актёр оказался из-за ДТП, во время которого по его вине погиб человек. Первым делом на свободе артист планирует обратиться в клинику с хронической обструктивной болезнью лёгких. При этом от работы в кино он тоже не собирается отказываться. Правда, не все готовы играть с ним теперь.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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