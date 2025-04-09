Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 05:47

Стало известно, чем займётся мчащийся в Москву актёр Михаил Ефремов

Актёр Михаил Ефремов намерен подлечиться в Москве и вернуться к съёмкам

Актёр Михаил Ефремов. Фото © Life.ru

Актёр Михаил Ефремов. Фото © Life.ru

Актёр Михаил Ефремов прямо сейчас едет в Москву, сообщил его адвокат Юрий Падалко. На воле звёздный сиделец первым делом займётся своим здоровьем.

Адвокат Юрий Падалко о планах Ефремова. Видео © Life.ru

Ефремов намерен обратиться в московскую клинику, чтобы подлечить хроническую обструктивную болезнь лёгких. Но в целом актёр чувствует себя отлично. В ближайшее время Ефремов планирует вернуться в кино, короткометражки он снимал даже в колонии.

«Он очень скучал по профессии», — сказал его адвокат.

Михаил Ефремов вышел на свободу
Михаил Ефремов вышел на свободу

Напомним, Михаил Ефремов отбывал наказание в ИК-4 за ДТП, которое произошло в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный актёр, находясь за рулём своего внедорожника Jeep Grand Cherokee, столкнулся с машиной Lada Granta. Водитель отечественной легковушки скончался. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, но 24 марта суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении. Перед судом актёр обещал друзьям «чудовищную движуху» после выхода на волю.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Михаил Ефремов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar