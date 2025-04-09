Стало известно, чем займётся мчащийся в Москву актёр Михаил Ефремов

Актёр Михаил Ефремов прямо сейчас едет в Москву, сообщил его адвокат Юрий Падалко. На воле звёздный сиделец первым делом займётся своим здоровьем.

Ефремов намерен обратиться в московскую клинику, чтобы подлечить хроническую обструктивную болезнь лёгких. Но в целом актёр чувствует себя отлично. В ближайшее время Ефремов планирует вернуться в кино, короткометражки он снимал даже в колонии.