Стало известно, чем займётся мчащийся в Москву актёр Михаил Ефремов
Актёр Михаил Ефремов намерен подлечиться в Москве и вернуться к съёмкам
Актёр Михаил Ефремов. Фото © Life.ru
Актёр Михаил Ефремов прямо сейчас едет в Москву, сообщил его адвокат Юрий Падалко. На воле звёздный сиделец первым делом займётся своим здоровьем.
Адвокат Юрий Падалко о планах Ефремова. Видео © Life.ru
Ефремов намерен обратиться в московскую клинику, чтобы подлечить хроническую обструктивную болезнь лёгких. Но в целом актёр чувствует себя отлично. В ближайшее время Ефремов планирует вернуться в кино, короткометражки он снимал даже в колонии.
«Он очень скучал по профессии», — сказал его адвокат.
Напомним, Михаил Ефремов отбывал наказание в ИК-4 за ДТП, которое произошло в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный актёр, находясь за рулём своего внедорожника Jeep Grand Cherokee, столкнулся с машиной Lada Granta. Водитель отечественной легковушки скончался. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, но 24 марта суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении. Перед судом актёр обещал друзьям «чудовищную движуху» после выхода на волю.