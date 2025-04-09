Михаил Ефремов вышел на свободу
Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Михаил Ефремов освобождён из исправительной колонии №4 в Белгородской области, сообщил его адвокат Юрий Падалко. По его словам, Ефремова вывезли сегодня тайно, чтобы обойти толпу журналистов.
Адвокат Юрий Падалко о выходе Ефремова на свободу. Видео © Life.ru
«Михаил Олегович уже освобождён в законном порядке и отбыл по месту своей регистрации в город Москву. Мы четыре года к этому шли. У нас всё получилось», — сказал он журналистам.
После выхода на свободу Ефремов обязан ежемесячно отмечаться в надзорных органах. Ему также запрещено менять место жительства и управлять автомобилем. Незадолго до освобождения актёр обещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области.
Напомним, Михаил Ефремов отбывал наказание в ИК-4 за ДТП, которое произошло в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный актёр, находясь за рулём своего внедорожника Jeep Grand Cherokee, столкнулся с машиной Lada Granta. Водитель отечественной легковушки скончался. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, но 24 марта суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении.