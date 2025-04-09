Михаил Ефремов вышел на свободу

Михаил Ефремов освобождён из исправительной колонии №4 в Белгородской области, сообщил его адвокат Юрий Падалко. По его словам, Ефремова вывезли сегодня тайно, чтобы обойти толпу журналистов.

«Михаил Олегович уже освобождён в законном порядке и отбыл по месту своей регистрации в город Москву. Мы четыре года к этому шли. У нас всё получилось», — сказал он журналистам.