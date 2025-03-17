Ефремов навеселе обещал Белгородчине «чудовищную движуху» после выхода на волю

В этом телефонном разговоре 61-летний Ефремов поздравил товарища с днём рождения, пожелал здоровья и «денег немерено». Про приближающееся заседание по УДО актёр говорил с не очень большой надеждой — скоро «просто суд и ничего ещё непонятно», но заметил, что намерен после освобождения устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области.

Напомним, что в 2020 году Ефремов стал участником смертельного ДТП в Москве, в ходе которого погиб 57-летний мужчина. Актёр был приговорён к 7,5 годам колонии, но в конце 2024 года ему диагностировали проблемы с лёгкими, что дало ему надежду выйти по УДО. Подача прошения была одобрена, а обследование могло дать актёру новые аргументы для досрочного освобождения. Ходатайство звёздного заключённого об УДО рассмотрят 24 марта, в 10:00, в Алексеевском райсуде Белгородской области.