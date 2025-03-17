Ефремов навеселе обещал Белгородчине «чудовищную движуху» после выхода на волю
Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Отбывающий срок актёр Михаил Ефремов навеселе пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после выхода на свободу. SHOT публикует эксклюзивную запись разговора звезды со своим другом.
Запись разговора Ефремова. Аудио © SHOT
В этом телефонном разговоре 61-летний Ефремов поздравил товарища с днём рождения, пожелал здоровья и «денег немерено». Про приближающееся заседание по УДО актёр говорил с не очень большой надеждой — скоро «просто суд и ничего ещё непонятно», но заметил, что намерен после освобождения устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области.
Напомним, что в 2020 году Ефремов стал участником смертельного ДТП в Москве, в ходе которого погиб 57-летний мужчина. Актёр был приговорён к 7,5 годам колонии, но в конце 2024 года ему диагностировали проблемы с лёгкими, что дало ему надежду выйти по УДО. Подача прошения была одобрена, а обследование могло дать актёру новые аргументы для досрочного освобождения. Ходатайство звёздного заключённого об УДО рассмотрят 24 марта, в 10:00, в Алексеевском райсуде Белгородской области.