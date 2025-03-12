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12 марта, 09:17

Врачи разбили надежды Ефремова выйти по УДО из-за новых «болячек»

Врачи не нашли у Ефремова никаких новых заболеваний по итогам обследования

Михаил Ефремов. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/zvezdy24

Михаил Ефремов. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/zvezdy24

Врачи провели плановое обследование старых «болячек» находящегося в тюрьме актёра Михаила Ефремова. Процедуры заняли около двух суток, однако никаких новых болезней у него не нашли. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, у 61-летнего актёра остались ранее диагностированные хронический бронхит, бронхиальная астма, проблемы с печенью и сердцем.

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На тюремные поделки Михаила Ефремова резко вырос спрос

Напомним, что в 2020 году Ефремов стал участником смертельного ДТП в Москве, в ходе которого погиб 57-летний мужчина. Актёр был приговорён к 7,5 годам колонии, но в конце 2024 года ему диагностировали проблемы с лёгкими, что дало ему надежду выйти по УДО. Подача прошения была одобрена, а обследование могло дать актёру новые аргументы для досрочного освобождения.

Владимир Озеров
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