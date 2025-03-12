Врачи разбили надежды Ефремова выйти по УДО из-за новых «болячек»

Врачи провели плановое обследование старых «болячек» находящегося в тюрьме актёра Михаила Ефремова. Процедуры заняли около двух суток, однако никаких новых болезней у него не нашли. Об этом сообщает SHOT .

Напомним, что в 2020 году Ефремов стал участником смертельного ДТП в Москве, в ходе которого погиб 57-летний мужчина. Актёр был приговорён к 7,5 годам колонии, но в конце 2024 года ему диагностировали проблемы с лёгкими, что дало ему надежду выйти по УДО. Подача прошения была одобрена, а обследование могло дать актёру новые аргументы для досрочного освобождения.