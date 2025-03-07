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7 марта, 14:37

На тюремные поделки Михаила Ефремова резко вырос спрос

Mash: Спрос на поделки Ефремова вырос на фоне новостей о его возможном УДО

Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

На тюремные поделки актёра Михаила Ефремова резко вырос спрос. По данным телеграм-канала Mash, связано это с новостями о его возможном условно-досрочном освобождении (УДО).

Поделки Ефремова. Фото © Telegram / Mash

Поделки Ефремова. Фото © Telegram / Mash

Когда закончились заказы на антиковидные костюмы на швейном производстве, Ефремов начал делать нарды, иконы и кресты в «ширпотребке» (цех, где идут работы). Вместе с поделками фанаты актёра получают его автограф. Ценовой разброс за его работы — от 5 до 20 тысяч рублей.

Автограф Ефремова. Фото © Telegram / Mash

Автограф Ефремова. Фото © Telegram / Mash

Освободившийся солагерник Ефремова рассказал, что на производство одного изделия уходит около двух недель. Сначала заготавливают материал, затем обрабатывают его, вырезают узоры, шлифуют, а потом покрывают лаком. В производстве задействовано несколько осуждённых, а сам актёр в основном занимается росписью и финальной отделкой.

«Бросит пить и вернётся на сцену»: Адвокат жертвы ДТП с Ефремовым верит, что актёр выйдет по УДО
«Бросит пить и вернётся на сцену»: Адвокат жертвы ДТП с Ефремовым верит, что актёр выйдет по УДО

Ранее гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась об УДО актёра. Стерхова призналась, что следит за событиями вокруг Ефремова, но не желает вдаваться в подробности этой темы. Однако женщина попросила сообщить, когда актёр выйдет на свободу. Напомним, что в 2020 году Михаил стал участником смертельного ДТП в Москве, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. Суд приговорил Ефремова к 7,5 года тюремного заключения. Однако в конце 2024 года у него были выявлены проблемы с лёгкими. Говорилось, что актёр в «секретном формате» подал ходатайство об УДО, но всё сорвал из-за серьёзного проступка. Позже стало известно, что официально артист инициировал процесс получения УДО.

Алена Пенчугина
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