На тюремные поделки Михаила Ефремова резко вырос спрос

На тюремные поделки актёра Михаила Ефремова резко вырос спрос. По данным телеграм-канала Mash, связано это с новостями о его возможном условно-досрочном освобождении (УДО).

Поделки Ефремова. Фото © Telegram / Mash

Когда закончились заказы на антиковидные костюмы на швейном производстве, Ефремов начал делать нарды, иконы и кресты в «ширпотребке» (цех, где идут работы). Вместе с поделками фанаты актёра получают его автограф. Ценовой разброс за его работы — от 5 до 20 тысяч рублей.

Автограф Ефремова. Фото © Telegram / Mash