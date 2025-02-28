«Напишите мне, когда он выйдет»: Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о его УДО
Гражданская жена Захарова, погибшего в аварии с Ефремовым, высказалась о его УДО
Гражданская супруга Сергея Захарова, который трагически скончался в результате аварии, случившейся по вине Михаила Ефремова, поделилась своими мыслями о прошении артиста об условно-досрочном освобождении (УДО).
Как пишет сайт MK.ru, несмотря на двадцатилетнюю совместную жизнь с погибшим, её не признали потерпевшей стороной, в отличие от законной жены и родственников Захарова. Женщина рассказала о тяжёлых переживаниях, которые она испытывала после трагедии, добавив, что смогла восстановиться только полгода назад.
«Я не кровожадная. От того, что он совершил преступление, ему все равно никуда не деться, из жизни не выкинешь эпизод. И не важно, где Ефремов будет переживаться это — дома или в колонии Белгородской области, — ответила женщина на вопрос о том, заслуживает ли Ефремов снисхождения», — заявила она.
Стерхова призналась, что следит за событиями вокруг Ефремова, но не желает вдаваться в подробности этой темы. Также она сообщила, что перестала посещать могилу Сергея из-за возраста и проблем с транспортом, однако продолжает переводить деньги его сыну для покупки цветов. Она также сказала, что памятник на могиле был установлен без её участия, и фотография, которая была выбрана, ей не понравилась. При этом женщина попросила сообщить ей о том, когда Евремов выйдет на свободу.
«Пожалуйста, сообщите мне, когда он выйдет. Просто одно слово: «Выходит», — добавила вдова.
Напомним, что в 2020 году Ефремов оказался участником смертельной аварии в Москве, в результате которой погиб 57-летний мужчина. Суд приговорил актёра к 7,5 года тюремного заключения. В конце 2024 года у него были выявлены проблемы с лёгкими. Говорилось, что Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об УДО, однако позже СМИ писали, что артист всё сорвал из-за серьёзного проступка, ему даже грозило ШИЗО. Позже стало известно, что официально Ефремов инициировал процесс получения УДО. Адвокат пострадавшего в этом ДТП выразил надежду, что после освобождения актёр вернётся в кино.
Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС