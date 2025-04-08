«Будущее есть»: Адвокат Ефремова высказался о перспективах творческой деятельности актёра
Адвокат Ефремова: Актёр обговаривал в колонии будущие роли с режиссёрами
Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго
Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что артист уже обговаривал в колонии будущие роли с режиссёрами. Интервью с Юрием Падалко опубликовал kp.ru.
«Думаю, что у Ефремова есть творческое будущее. Он талантлив и предан актёрскому ремеслу. В колонии его уже посещали режиссёры, обговаривая будущие роли», — поделился адвокат.
Падалко добавил, что в колонии Ефремов принимал активное участие в художественной самодеятельности. Артист также обучал заключённых актёрскому мастерству и «буквально вдохновлял окружающих».
24 марта 2025 года суд позволил Ефремову выйти из колонии по УДО. Оказавшись на свободе, актёр планирует сразу взяться за здоровье. Он пообещал, что больше никогда не будет пить. Ранее появилась информация о том, что Ефремов «проставится» в честь освобождения. Но ФСИН отрицает, что он подготовил фуршет для сокамерников.