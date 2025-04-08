«Будущее есть»: Адвокат Ефремова высказался о перспективах творческой деятельности актёра

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что артист уже обговаривал в колонии будущие роли с режиссёрами. Интервью с Юрием Падалко опубликовал kp.ru.

«Думаю, что у Ефремова есть творческое будущее. Он талантлив и предан актёрскому ремеслу. В колонии его уже посещали режиссёры, обговаривая будущие роли», — поделился адвокат.