«Хочется жить по-другому»: Просящий об УДО Ефремов назвал своего главного врага

Актёр Михаил Ефремов, который отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, заявил, что алкоголь для него — главный враг. Артист пообещал исключить спиртное из своей жизни, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Просьба Ефремова об УДО. Видео © SHOT

«Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях», — сказал Ефремов в ходе заседания.

Актёр отметил, что в колонии изменил своё мировоззрение и «встал с головы на ноги». По словам Ефремова, каждый день в колонии он думал о совершённом ДТП. Также артист заявил, что в ИК он трудился и занимался культурной деятельностью, в том числе участвовал в создании фильмов. Ефремов признался, что соскучился по профессии.

Заключённый попросил судью удовлетворить его ходатайство об условно-досрочном освобождении.