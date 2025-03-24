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24 марта, 08:13

«Хочется жить по-другому»: Просящий об УДО Ефремов назвал своего главного врага

Ефремов назвал алкоголь своим главным врагом и пообещал больше не пить

Актёр Михаил Ефремов, который отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, заявил, что алкоголь для него — главный враг. Артист пообещал исключить спиртное из своей жизни, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Просьба Ефремова об УДО. Видео © SHOT

«Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях», — сказал Ефремов в ходе заседания.

Актёр отметил, что в колонии изменил своё мировоззрение и «встал с головы на ноги». По словам Ефремова, каждый день в колонии он думал о совершённом ДТП. Также артист заявил, что в ИК он трудился и занимался культурной деятельностью, в том числе участвовал в создании фильмов. Ефремов признался, что соскучился по профессии.

Заключённый попросил судью удовлетворить его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Адвокат на суде по УДО заявил, что Ефремову нужно специальное лечение
Адвокат на суде по УДО заявил, что Ефремову нужно специальное лечение

Напомним, в 2020 году Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, в котором погиб 57-летний мужчина. Актёр во время аварии был пьян. Суд приговорил его к 7,5 года колонии. Свой срок Ефремов отбывает в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. Недавно актёр подал ходатайство об УДО. А после пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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