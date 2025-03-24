Адвокат на суде по УДО заявил, что Ефремову нужно специальное лечение

Адвокат отбывающего срок за смертельное ДТП Михаила Ефремова заявил на судебном заседании об УДО, что актёру нужно специальное лечение. По словам защиты, учреждения ФСИН якобы могут помочь артисту.

Адвокат Ефремова заявил, что его регулярно посещают пульмонологи, которые выдали заключение о состоянии его здоровья. Сейчас актёр проходит лечение. Также защита просила допросить врача Ефремова, но суд отказал в этом, пояснив, что состояние здоровья артиста не имеет отношения к вопросу об УДО в отличие от его поведения в колонии, пишет SHOT.

Напомним, в 2020 году Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, в котором погиб 57-летний мужчина. Актёр во время аварии был пьян. Суд приговорил его к 7,5 года колонии. Свой срок Ефремов отбывает в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. Недавно актёр подал ходатайство об УДО.