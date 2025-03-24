Актёр Михаил Ефремов навечно останется в белгородской колонии, но не весь

Актёр Михаил Ефремов стал диктором утренней зарядки в ИК-4 Белгородской области, навсегда оставив свой звуковой след в колонии. Теперь его каждое утро слышит весь лагерь, от чего сидельцы порядком устали, пишет SHOT.

Зарядка с Ефремовым. Аудио © SHOT

Утренняя зарядка состоит из нескольких десятков упражнений. Все команды типа «вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа, грация и пластика» озвучил для зэков Ефремов. Записывал звёздный сиделец аудио для физкультразминки по просьбе администрации колонии в звукозаписывающей студии.

По данным журналистов, зарядку под голос Ефремова заключённые делают неохотно, поскольку он успел со многими подпортить отношения. Есть всего несколько зэков, с которыми «дядя Миша» общается и выкупает у них лимиты на посылки с воли. За две пары блоков сигарет Marlboro некоторые осуждённые соглашаются получать пакеты с едой на своё имя, которые потом передают Ефремову.