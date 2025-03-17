В колонии, где сидит Ефремов, началась «чудовищная движуха» после дерзкого обещания актёра

«Чудовищная движуха» началась в белгородской исправительной колонии № 4, где сидит Михаил Ефремов. Сейчас там идёт серьёзная проверка после публикации SHOT об актёре, который пообещал устроить пьянку после выхода по УДО.

По данным телеграм-канала, сейчас в ИК-4 пытаются выяснить, каким образом Ефремов смог связаться со своим другом. Вся буквально «поднята на уши» из-за одного весёлого звонка актёра.

При этом сам Ефремов уже не так оптимистично настроен, как в разговоре с другом, которому он обещал закатить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области после освобождения. Рассмотрение его ходатайства об УДО, назначенное на 24 марта, могут отменить или перенести на несколько месяцев.

Напомним, ранее была опубликована запись телефонного звонка Ефремова другу. В ходе разговора артист пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области после освобождения.